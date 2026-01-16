Poveste încâlcită în Capitală. O scriitoare care este şi psiholog a fost acuzată de furt de un om de afaceri italian, manager la o importantă companie. Bărbatul a reclamat-o la poliţie pe femeia de 30 de ani după ce a observat că-i lipseşte din casă un ceas care costă o avere: 175.000 de euro. Ceasul a dispărut în noaptea în care tânăra a fost la el acasă.

Tânăra a fost reţinută seara trecută, iar procurorii vor decide dacă cer sau nu, mandat de arestare pe numele ei.

Femeia de 30 de ani a ieșit de la audieri. Aceasta a fost chemată încă o dată de anchetatori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru a mai da explicații în fața procurorilor. Ea este acuzată de furt calificat și știm că în acest moment va fi dusă înapoi la Arestul Central.

Surprinsă de camere când fură ceasul de lux

Ceea ce s-a întâmplat a pornit de la o sesizare făcută de afaceristul italian care le-a spus anchetatorilor faptul că psihologa i-a furat ceasul evaluat la 175.000 de euro și le-a arătat chiar și imagini de pe camerele de supraveghere cu momentul în care se petrece furtul.

Afaceristul le-a explicat polițiștilor că femeia de 30 de ani era o colaboratoare de-a lui, însă sunt și surse judiciare care sustin că aceasta ar fi avut o relație. Psihologa a fost ieri prima dată dusă la audieri unde a fost reținută pentru următoarele 24 de ore. Aceasta a negat furtul și tocmai din acest motiv anchetatorii au mai chemat-o încă o dată astăzi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru a încerca să mai discute cu aceasta.

