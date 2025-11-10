Două grupuri de tineri, cu vârste cuprinde între 18 şi 35 de ani, s-au luat la ceartă după ce au participat la un eveniment cultural din oraş, iar conflictul a degenerat rapid.

Incidentul a fost filmat de un martor.

În imagini se vede cum indivizii îşi împart pumni, picioare şi chiar folosesc lemne pentru a-şi lovi adversarii, transformând locul public într-un ring de luptă.

Articolul continuă după reclamă

Scandalul s-a oprit abia când au ajuns poliţiştii şi au calmat spiritele. Patru dintre ei au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰