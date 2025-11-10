Antena Meniu Search
Un conflict spontan s-a transformat într-o bătaie sângeroasă în judeţul Maramureş.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 08:50

Două grupuri de tineri, cu vârste cuprinde între 18 şi 35 de ani, s-au luat la ceartă după ce au participat la un eveniment cultural din oraş, iar conflictul a degenerat rapid.

Incidentul a fost filmat de un martor.

În imagini se vede cum indivizii îşi împart pumni, picioare şi chiar folosesc lemne pentru a-şi lovi adversarii, transformând locul public într-un ring de luptă.

Scandalul s-a oprit abia când au ajuns poliţiştii şi au calmat spiritele. Patru dintre ei au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

conflict bataie maramures eveniment
