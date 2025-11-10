Video Bătaie generală în mijlocul străzii. Mai mulţi tineri din Maramureş şi-au împărţit pumni şi picioare
Un conflict spontan s-a transformat într-o bătaie sângeroasă în judeţul Maramureş.
Două grupuri de tineri, cu vârste cuprinde între 18 şi 35 de ani, s-au luat la ceartă după ce au participat la un eveniment cultural din oraş, iar conflictul a degenerat rapid.
Incidentul a fost filmat de un martor.
În imagini se vede cum indivizii îşi împart pumni, picioare şi chiar folosesc lemne pentru a-şi lovi adversarii, transformând locul public într-un ring de luptă.
Articolul continuă după reclamă
Scandalul s-a oprit abia când au ajuns poliţiştii şi au calmat spiritele. Patru dintre ei au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰