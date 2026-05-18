Video Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală

În România în care unele investiţii se inaugurează mai repede decât pot fi folosite, un bazin de înot din Timiş a bifat deja două tăieri de panglică, înainte să aibă înotători. La Jimbolia, bazinul de aproape 3 milioane de euro a fost deschis prima dată în campania electorală, apoi închis după infiltraţii şi facturi uriaşe. Acum, autorităţile încearcă din nou. Au tăiat încă o panglică şi speră ca, de data asta, apa să rămână în bazin, nu doar în poze. 

de Iulia Pop

la 18.05.2026 , 08:28
Înainte de orice inaugurare, se şterg mesele, se aliniază platourile şi se simte agitaţia ultimelor pregătiri. Apar primii invitaţi, camerele se aşază pe poziţii, iar când totul e gata, îşi fac intrarea şi oficialii. La Jimbolia, totul e pregătit pentru încă o tăiere de panglică.

Bazinul acesta a trecut deja prin două probe grele înainte să aibă primul înotător. Una electorală şi cealaltă administrativă. Are la activ două inaugurări: prima a fost mai mult pentru poze si promisiuni. 

"Suntem la Jimbolia, locul unde am finalizat lucrările la acest bazin de înot.", spune Alin Nica într-o postare pe Facebook. 

La scurt timp, bazinul a fost golit complet din cauza infiltraţiilor şi a problemelor apărute. A doua deschidere vine acum, după aproape 2 ani de dispute despre facturi, reparatii şi cine îşi asumă cheltuielile uriaşe de întreţinere. 

Ca la orice inaugurare, se fac şi poze la costum: "Dă-te în partea cealaltă. Hai la poză! Hai să lăsăm copiii să se bucure, că noi..."

"Se simte destul de rece, pentru mine. Dar în rest, e foarte fain.", spune primul băieţel care a testat apa

"Am aşteptat cu nerăbdare să se deschidă.", adaugă o femeie

Facturile de până la 25 de mii de euro pe lună au transformat bazinul dintr-o investiţie de milioane, într-o povară greu de dus pentru un oraş mic. Primăria a refuzat să îl preia din cauza costurilor uriaşe la energie şi întreţinere. Ca să nu-l închidă definitiv, Consiliul Judeţean Timiş l-a păstrat totuşi în administrare.

"Există o problemă a costurilor de administrare. Suntem în proces de implementare a unor investiţii suplimentare în panouri fotovoltaice, ceea ce va scădea aceste costuri de funcţionare ale bazinului. Nu sunt mici.", precizează Alfred Simonispreședinte CJ Timiș

Autorităţile urmează să stabilească şi tarifele preferenţiale pentru copiii care vor veni aici cu profesorii de sport. Oricine va putea, însă, să îşi facă abonament. Bazinul de înot din Jimbolia este primul realizat integral din fonduri locale, iar lui i se vor mai alătura alte trei investiţii similare în judeţ.

Iulia Pop
Iulia Pop

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

