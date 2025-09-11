Omul de afaceri Gigi Becali este în centrul unui scandal uriaş. Latifundiarul din Pipera a pus fundaţiile unui lăcaş de cult la doi paşi de Lacul Techirghiol, din Constanţa. Deşi terenul aparţine familiei Becali, lotul face parte dintr-o arie protejată, unde trăiesc aproape 300 de specii de păsări. În ciuda amenzilor şi a două plângeri penale, omul de afaceri nu a oprit construcţia sfinţită chiar de Arhiepiscopul Teodosie.

Şantierul de lângă Lacul Techirghiol a apărut în luna mai. Fără ştirea autorităţilor locale, în zona protejată s-a construit mai întâi fundaţia, apoi structura de lemn a bisericii şi drumul de acces.

"Oamenii pe care i-am întâlnit aici nu au vrut să ne dea un punct de vedere oficial, dar ne-au spus că este vorba despre un lăcaş de cult dedicat călugărilor de pe Muntele Athos, care şi-ar dori să vină aici pentru tratamente cu nămol din lacul Techirghiol", a relatat Andreea Filip, reporter Observator.

Ctitorul este Gigi Becali. Terenul aparţine familiei sale, dar face parte şi dintr-un sit Natura 2000, unde nu se poate construi, pentru că sunt afectate speciile rare de păsări protejate prin lege. Omul de afaceri s-a ales cu o plângere penală de la Societatea Ornitologică Română.

"E un ONG din ăsta care a zis că sperii păsările şi fluturii. Şi păsările, şi fluturii, când facem sfânta liturghie, vin şi zboară pe deasupra bisericii şi se învârt acolo şi numai acolo stau", a spus Gigi Becali, ctitorul bisericii.

"Terenul e distrus complet pe două hectare. Din aproximativ 500 și ceva de specii de păsări care sunt întâlnite în Europa, doar acolo, pe lacul Techirghiol, avem aproximativ 280. Suntem pe cale să le pierdem definitiv din cauza acestei lucrări", a avertizat Emil Todorov de la Societatea Ornitologică Română.

Oamenii locului au reclamat şi faptul că pe lângă biserică, iarba a fost pârjolită.

"Au dat foc de au ars rumeguşul care era de la biserică. Cum ar veni de la lemn", a explicat Gigi Becali.

Biserica a fost sfinţită la începutul lunii iunie, chiar de către Arhiepiscopul Tomisului. A fost şi momentul în care autorităţile locale din Tuzla, de care ţine terenul, au aflat de construcţie.

"Înalt Preasfinţia Sa Teodosie era acolo, în momentul în care am plecat eu, i-am făcut loc şi domnului Becali să treacă cu maşina, că nu avea loc de maşina mea. Când am constatat eu, era la nivel de fundaţie. Iar acum e deja construită", a precizat Bogdan Dicu, consilier Primăria Tuzla.

"Din documentele pe care le avem noi, nu există autorizaţii de construire şi nici nu au fost solicitate", a declarat Adrian Sârbu, viceprimar Tuzla.

Inspectoratul de Stat în Construcţii a mers în zonă şi a făcut un control în urma căruia proprietarul a fost amendat cu 11.000 de lei şi s-a dispus oprirea lucrărilor. Însă construcţia continuă să se înalţe.

Alte amenzi în valoare totală de 31.000 de lei au venit de la Garda de Mediu.

"S-a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia sesizarea penală pentru construcţie realizată în arie protejată", a transmis Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.

Omul de afaceri merge însă înainte.

"O să facem tot ce este legal. Am primit o amendă, am plătit-o, am contestat-o. Aşa e legea. Când am luat eu, nu era protejată. Eu am luat acum trei ani. Anul ăsta au pus ei zonă protejată. Dar ca să poţi să pui în zonă protejată, trebuie să despăgubeşti pe om, dacă vrei. Vrei parc să-l faci, fă-l parc. Dar îmi dai banii pe el", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali spune că, pe lângă biserică, vrea să ridice şi chilii în zonă, pentru a adăposti călugării.

