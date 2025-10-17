Varianta ca oamenii să intre în blocul afectat de explozia din Rahova este exclusă. Practic, structura clădirii are probleme atât de grave, încât nimeni nu mai are voie să intre în el până la noi ordine.

Vorbim despre un bloc cu 8 etaje, cu sute de apartamente unde locuiau probabil 1.000 de persoane, oameni care în acest moment au rămas fără locuinţe. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a declarat că-i va ajuta pe aceşti oameni cu locuinţe de necesitate în măsura în care Primăria poate pune la dispoziţie astfel de locuinţe. În şedinţa Consiliului General care va avea loc vineri, 17 octombrie, se vor aproba finanţări astfel încât aceşti oameni să primească fonduri pentru a-şi căuta chirii.

Ce spun inginerii

Au fost două etaje afectate în acest bloc construit în anii '80, deci un bloc a cărui structură de rezistenţă de 45 de ani. Inginerii spun că acest bloc este în acest moment în colaps.

"Vorbim despre elemente structurale care lipsesc. Astfel de blocuri sunt construite din panouri prefabricate, ele sunt foarte bine la solicitările din planurile lor, dar când vine o solicitare din afară, o explozie, pur şi simplu aceste panouri sunt expulzate. Acum elemente sale structurale sunt supuse altor tipuri de încărcări. Nu întreg blocul poate cădea, dar într-un scenariu pesimist putem spune că etajele superioare pot colapsa. Explicaţia pentru care blocul nu este în colaps în acest moment este că a fost proiectat şi construit conform normativelor de după 1978, adică conform unor cerinţe mult crescute faţă de ce era înainte de cutremurul din 1977.

Chiar şi în cel mai negru scenariu, un bloc construit acum, în zilele noastre, este mai bun, mai rezistent, decât un bloc construit în anii '70-'80. Explozia de azi se asemeană cu un cutremur, e normal ca oamenii să fie speriaţi. Oamenii care stau în bloc trebuie să ştie că bunurile lor sunt în siguranţă, există jandarmi care păzesc perimetrul, nu trebuie să intre rapid în bloc. Nu putem vorbi totuşi de mai puţin de câteva luni în care blocul va fi reabilitat", a declarat Matei Sumbasacu, inginer structurist.

