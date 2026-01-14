Explozia ce s-a produs marţi seara într-un apartament dintr-un bloc din Zalău a fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie, utilizată de proprietarul imobilului, după ce în decembrie anul trecut alimentarea cu gaz de la reţea a blocului a fost sistată, ca urmare a semnalării unor scurgeri la instalaţia interioară.

Blocul din Zalău unde s-a produs explozia avea sistat gazul din decembrie. Două persoane au ajuns la spital

"În data de 8 decembrie 2025, dispeceratul de urgenţă al Delgaz Grid a fost anunţat în legătură cu posibile scăpări de gaz pe Aleea Astrei, la imobilul G160, din municipiul Zalău. În urma verificărilor efectuate de către echipa de intervenţii a companiei s-au constatat scăpări de gaz la instalaţia comună şi pentru siguranţa locatarilor a fost sistată alimentarea. Înţelegem şi regretăm disconfortul generat de sistarea alimentării cu gaz dar această măsură este obligatorie şi necesară pentru a preveni producerea unui eveniment cu urmări nedorite, siguranţa consumatorilor fiind prioritară", a precizat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentanţii Delgaz Grid SA.

Conform sursei citate, locatarii blocului au fost informaţi că le revine responsabilitatea remedierii defecţiunii prin intermediul unei firme autorizate de către ANRE, astfel încât, ulterior, Delgaz Grid să poată relua alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă.

Reprezentanţii ISU Sălaj au declarat, miercuri, că explozia a fost provocată de scăpări de gaze combustibile. Aceste gaze au provenit de la butelia unui bărbat ce locuia în imobil.

Suflul exploziei a distrus uşa apartamentului şi mai multe geamuri, iar incendiul produs în urma deflagraţiei a produs un fum dens.

Un total de 10 persoane au avut de suferit de pe urma exploziei şi incendiului ce a avut loc, marţi, la apartamentul unui bloc din Zalău, două persoane fiind transportate la spital, una cu arsuri şi alta cu intoxicaţie cu fum.

