A fost activat planul roşu de intervenţie, aseară, în Zalău, după o explozie urmată de incendiu într-un apartament.

Totul a avut loc într-un apartament situat la etajul doi al unui bloc. Un bărbat s-a ales cu arsuri şi a fost transportat la spital în stare critică.

Alte opt persoane afectate de fumul gros au refuzat transportul la spital. În total, 39 de persoane au fost evacuate din imobil. Explozia ar fi fost provocată de o butelie.

