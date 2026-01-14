Antena Meniu Search
Video Explozie într-un bloc din Zalău, provocată de o butelie. Un rănit grav, zeci de persoane evacuate

A fost activat planul roşu de intervenţie, aseară, în Zalău, după o explozie urmată de incendiu într-un apartament.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 07:49

Totul a avut loc într-un apartament situat la etajul doi al unui bloc. Un bărbat s-a ales cu arsuri şi a fost transportat la spital în stare critică. 

Alte opt persoane afectate de fumul gros au refuzat transportul la spital. În total, 39 de persoane au fost evacuate din imobil. Explozia ar fi fost provocată de o butelie.

