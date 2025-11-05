Sigur, orice jaf, orice fraudă ne revoltă, dar nimic nu este mai trist decât să vezi oameni de rând, oameni care muncesc mult pentru bani şi sunt apoi înşelaţi de un om în care aveau încredere. De exemplu administratori de bloc fură banii de întreţinere ai unor familii care poate fac eforturi mari ca să nu aibă datorii. Sunt tot mai multe fraude cu banii de întreţinere. Numai la Timişoara, 15 astfel de cazuri au fost descoperite în ultimele săptămâni. Mai exact, administratori neglijenți sau de rea-credință au dispărut cu sume mari. Locatarii s-au trezit astfel peste noapte fără apă caldă, căldură sau cu penalități uriașe din cauza facturilor neplătite la timp, deși au achitat contribuțiile lunare. Banii furaţi au fost cheltuiţi în unele cazuri pe maşini sau la păcănele.

Aici se poate vedea, blocul este debransat...toţi locatarii sunt într-o situatie neplacută deoarece avem cu toţii datorii către frunizori. Toţi locatarii au chitanţe, au platit cheltuieli de întreţinere, dar banii nu ajuns la furnizori.

Degeaba. Deşi e la timp cu întreţinerea la bloc, stă în frig şi n-are apă caldă. Administratorul a încasat banii de la locatari, dar nu i-a virat către furnizori.

Au fugit cu banii de întreţinere

"Mă simt neputincioasă.... e foarte frig, am radiatoare mici, încălzesc apa la aragaz, e foarte greu. Noi plăteam către asociaţie cheltuielui de întreţinere iar asociaţia nu plătea mai departe furnizorilor la ce suma s-a ajuns în jur de 30.000 de lei. Am facut plângere şi la poliţie", a declarat o proprietară de apartament.

Reprezentanții companiei de termoficare din Timișoara spun că, doar în ultimele săptămâni, se lovesc de tot mai multe astfel de fraude. Administratori de bloc au dispărut cu banii oamenilor, iar datoriile au depăşit 150.000 de lei.

"Incidența cazurilor e cumva mai mare şi avem undeva la 10-15 cazuri semnalate anul acesta în ultimele 6-7 săptămâni în timp ce în perioadele precedente aveam 10 cazuri pe an. Şi acest lucru se întâmplă fie că administratorul nu a gestionat decent sumele de bani sau fie în cârdaşie cu preşedintii sau cenzorii sau prin delasare sau indolenţa şi-au însuşit respectivele sume de bani", a declarat Cristian Amza, director Colterm.

Unde se duc banii când dispar din vistieria asociaţiilor?

"De la organizarea unor evenimente în familie, nunţi, botezuri, până la achiziţia de imobile sau maşini pentru persoane apropiate. Până la acordarea de împrumuturi din aceşti bani. Camată.. de asta spuneam de iz penal", a declarat Cristian Amza, director Colterm.

Sunt câteva lucruri simple pe care locatarii le pot face ca sa nu ramana si fara bani si datorii. În primul rând, alegeți cu responsabilitate oamenii care vă administrează blocul. În al doilea rând, verificați periodic soldul facturilor către utilități, nu vă bazați doar pe ce scrie la avizier. E dreptul fiecărui proprietar să știe cum sunt cheltuiți banii. Plătiți doar în contul asociației, pentru ca sumele să poată fi urmărite clar și corect. Și nu în ultimul rând, păstrați chitanțele și facturile – nu știți niciodată când pot deveni dovada că v-ați făcut datoria.

"Mie îmi pare rău de propritarii care sunt fără servicii... este şi vina lor pentru că nu au fost conştienţi că trebuie să îşi verifice singuri şi legiuitorul ar trebui să umble la legislaţie şi asociaţiile să fie mai atente", a declarat Petru Olariu, Federaţia Asociaţiilor de locatari Timişoara.

Procesele sunt însă lungi, iar banii furaţi peste se recuperează foarte greu sau deloc.

