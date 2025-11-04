Curent la ofertă, aur, bilete de avion şi de festival cu reduceri. Magazinele online anunţă marile surprize ale ediţiei Black Friday de vineri. Aproape jumătate din populaţie spune că vânează deja obiectele care în restul anului sunt prea scumpe.

Bugetul mediu de Black Friday al românilor depăşeşte 3.000 de lei. Comcercianţii se aşteaptă la vânzări record

Un mare furnizor de electricitate pune de marţi la bătaie 2.000 de contracte cu preţ redus la energie şi încă 1.000, la super ofertă, vineri, pe cel mai mare marketplace.

"Oferta o să fie de aproximativ un leu pe kilowatt oră şi cea mai bună ofertă o să fie disponibilă vineri, chiar de Black Friday, când clienţii vor putea primi un bonus de 100 de lei ca reducere la prima factură" a explicat directorul general adjunct al unui furnizor de energie, Andrei Ştefanescu.

Cu acest bonus, prețul devine cel mai mic de pe piață, sub tariful Hidroelectrica. Şi nu este singura surpriză!

Articolul continuă după reclamă

Bilete la festivaluri, reduse cu până la 90%

"O noutate în acest an vor la Black Friday vor fi şi biletele pentru marile festivaluri din 2026, cu până la 90% reduse, dar şi echipamentele sportive ale marilor cluburi de fotbal din România. Românii vor căuta în continuare şi carne de porc şi mezeluri, dar şi aur" a relatat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

"Reducere până la 45% pentru voucherele de bilete de avion. […] Am văzut o creştere a bugetului pe care l-au pregătit cu 5% faţă de anul trecut clienţii [...] asta înseamnă că exact cumpărăturile cu valoare mare le-au păstrat pentru acest moment" a explicat directorul general al unui magazin online, Irina Pencea.

Bugetul mediu pentru Black Friday sare de 3.000 de lei, dar mulţi aşteaptă chiar preţuri mici.

"Noi am început Black Friday de o săptămână. Interesul este foarte mare, estimam 10-15% peste anul trecut, doar că comenzile nu se fac încă. Clientii sunt in asteptarea campaniei mari de BF care va incepe vinerea asta" a explicat CEO-ul unui retailer online, Mihai Pătraşcu.

"Sunt peste 230.000 de comenzi plasate. [...] Valoarea coşului mediu s-a păstrat. Este în jur de 530 de lei per comandă, însă am observat o tendinţă de a comanda produse cu o valoare medie ceva mai scăzută" a explicat reprezentantul unui retailer online de haine, Andrei Chirilă.

"Românii au început să devină destul de atenţi şi compară preţuri. Adică să vedem poate mai mult decât am văzut în anii anteriori oferte reale!" a explicat analistul economic Cristi Păun.

"Detergenţii sau produse pentru îngrijirea casei care vor dispărea cel mai rapid de la raft, produse pe care ştim cu siguranţă că le vom folosi" a explicat preşedintele Asociaţiei Comercianţilor Online, Cristian Pelivan.

Comercianţii cred că vor depăşi recordul de anul trecut

Comercianţii speră să depăşească recordul de anul trecut, când au avut vânzări de peste 500 de milioane de euro.

"Am pregătit pentru clienţi şi reduceri de până la 75% […] Vom avea paturi de la 998 de lei, corpuri de iluminat de la 218 lei şi decoraţiuni de la 14 lei" a explicat managerul de PR al unul magazin de mobilă, Iulia Păuna.

Ca să nu cădem victima escrocilor, inspectorii de la Protecţia Consumatorilor ne sfătuiesc să verificăm atent site-urile cu oferte de Black Friday.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰