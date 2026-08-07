Cadavrul lui Ionuţ, băiatul care s-a răsturnat cu skijetul la Dubova, a fost găsit după 2 zile de căutări

După aproape 40 de ore de căutări în Clisura Dunării, cele mai negre gânduri s-au adeverit!

Tânărul de 23 de ani, care s-a răsturnat cu skijetul şi nu purta vestă de salvare, a fost scos de curenţi de pe fundul apei şi găsit la aproape 200 de metri de locul tragediei.

Ancheta este încă în plină desfăşurare, dar poliţiştii au stabilit că de fapt tânărul s-a izbit de un trunchi de copac şi nu de o geamandură aşa cum s-a crezut iniţial. Acum, familia băiatului se pregăteşte de înmormântare.

Filmul tragediei de pe Clisura Dunării

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Dubova, Clisura Dunării. Era deja întuneric când Ionuţ a luat skijet-ul pensiunii la care lucra ca să se plimbe cu băiatul de 15 ani, cazat acolo împreună cu sora sa. Tânărul de 23 de ani nu avea însă permis. Martorii spun că, ambarcaţiunea circula cu viteză când s-a lovit violent de o geamandură. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost aruncați în apă.

"S-a auzit o lovitură. Au strigat "ajutor, ajutor! Se îneacă". "S-a auzit o bubuitură puternică, a strigat una din persoane, după aceea cea de-a doua. Mergeau foarte repede şi fiind noapte, nu s-au asigurat şi au dat în balizaj. S-a auzit exact cum ar fi două maşini", spun oamenii.

Norocul adolescentului a fost că purta vestă de salvare. Un bărbat l-a auzit strigând după ajutor şi a reuşit să îl scoată la timp din apă. Tânărul de 23 de ani nu avea însă echipament şi a fost tras de curenţi.

Incidente cu skijeturi

Nu este prima dată când tinerii ignoră pericolul pentru o distracţie pe apă. În 2024, un tânăr fotbalist de 19 ani a murit după ce a căzut, tot de pe un skijet, condus de un prieten, pe râul Olt. Niciunul nu purta vestă de salvare, iar Flavius nu ştia nici să înoate.

Iar acum 3 ani, pe Lacul Snagov de lângă Capitală, o tânără de 27 de ani şi-a pierdut viaţa, în urma unei curse periculoase cu skijetul, la o petrecere a unui club nautic.

Un skijet poate atinge 80 de kilometri pe oră, iar la o astfel de vitează, impactul cu apa sau cu un obstacol poate fi la fel de violent ca unul pe asfalt.