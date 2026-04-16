Când ajunge în țară Coiful de la Coțofenești și unde va fi expus publicului

Coiful de la Coțofenești va ajunge în țară cel mai probabil săptămâna viitoare, potrivit surselor Observator. Ministerul Culturii a confirmat că artefactele vor fi prezentate la Muzeul Naţional de Istorie a României pe 21 aprilie, iar ulterior vor fi expuse pentru public.

Pentru prima dată de la revenirea lor în ţară, Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Naţional de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat şi prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât şi în regiunile ţării, prin intermediul unei campanii dedicate, a anunţat oficial Ministerul Culturii.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate luna aceasta, după jaful din 2025 de la muzeul Drents din Olanda, vor fi aduse în România cu avionul, sub escortă oficială, iar apoi transportate în siguranță la Muzeul Național de Istorie, unde ar urma să stea aproximativ zece zile.

Capodoperele arheologice vor ajunge în țară săptămâna viitoare. Ulterior, se va organiza o conferință de presă și o expoziție temporară, astfel încât publicul să poată vedea piesele imediat, înainte de intrarea în procesul de restaurare.

Totodată, Guvernul vrea să creeze un program național, inclusiv expoziții itinerante, dedicate obiectelor repatriate, pentru a valorifica aceste artefacte și a crește interesul pentru patrimoniu. Sunt luate în calcul Ziua Pământului (22 aprilie) sau Noaptea Muzeelor (16 mai).

Amintim că procesul celor trei bărbați acuzați că au furat Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur a început marți, 14 aprilie, în Olanda. Locul în care se află a treia brățară de aur rămâne necunoscut.

Guvernul spune că România participă activ pentru recuperarea completă a obiectelor de patrimoniu, iar Muzeul Național de Istorie a României a fost audiat de instanța olandeză și a trimis documente și puncte de vedere în dosar.

Cât privește returnarea unei părți din despăgubirile de 5,7 milioane de euro primite de la olandezi, compania de asigurări AON Nederland a cerut detalii despre cum se va face această restituire parțială a banilor. Dar, obiectele recuperate trebuie restaurate, iar costurile aferente vor fi acoperite conform contractului și vor fi scăzute din suma asigurată.

