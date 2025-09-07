Ploieștiul a fost epicentrul adrenalinei în acest weekend! Străzile din centrul orașului au devenit pentru prima dată arenă pentru cea de-a cincea etapă a Campionatului Național de Drift. Aproape 60 de piloți din șase țări au încins asfaltul, spre deliciul miilor de spectatori, care au admirat cu sufletul la gură un show de zile mari.

Viteză, adrenalină și un spectacol incendiar! Așa a arătat atmosfera trăită de miile de oameni veniți să-i urmărească pe cei mai buni piloți ai Campionatului Național de Drift. Motoarele au fost turate la maximum, cauciucurile au lăsat dâre pe asfalt, iar spectacolul a fost total!

"Publicul este este unul neaşteptat. Sunt foarte mulți oameni încântaţi să ne vadă, inclusiv pe blocuri, pe acoperişurile blocurilor, era plin de oameni, ceea ce m-a bucurat foarte tare şi mi-a dat o energie maximă, să frac şi mai mult spectacol", spune Gabi Imre Jr, pilot.

Marea bătălie i-a adus faţă în faţă pe cei mai buni piloţi din şase ţări, iar lupta supremă s-a dat pe muchie de cuţit. "E o etapă foarte frumoasă. Îmi place foarte mult traseul. E unul tehnic, greu, cred că este pe mâna mea, vedem ce se întâmplă", adaugă Gabi Imre Jr, pilot.

"Toată lumea va împinge la maximum. Sunt peste 57 de piloţi care vor face spectacol. Un bilet costă 80 de lei", spune Radu Moise, pilot.

Cum miză este uriașă, competiția a fost una de-a dreptul spectaculoasă şi pe placul tuturor. Iar cea mai mare surpriză a venit de la cel mai tânăr pilot, care la doar 16 ani, a cucerit publicul cu drifturi curajoase și momente de senzație.

"Mi-a plăcut mult pentru că a fost o locaţie nouă şi un traseu foarte interesant. A fost şi de viteză. A fost şi tehnic. Chiar m-am distrat. A fost foarte multă lume aici şi a fost un vibe foarte plăcut", spune Ștefan Tudor, pilot, 16 ani.

Peste 5.000 de fani ai motorsportului sunt așteptați astăzi, la Ploiești, pentru marea finală a Campionatului Naţional de Drift, iar organizatorii promit un spectacol de zile mari.

