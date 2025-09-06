Capodoperele lui Henri Matisse au ajuns la Bucureşti. Printr-un împrumut istoric, iubitorii de artă pot să admire piese de la cele mai importante muzee din Paris. Sunt expuse în condiţii de maximă securitate alături de creaţiile prietenului său, Theodor Pallady, la Palatul Dacia-România.

"Femeie cu Vioară" este celebra creaţie semnată de Henri Matisse adusă în Capitală de la Musee de l'Orangerie din Paris.

"Femeia care este prezentată de Matisse nu este la Paris, este la Nisa. Este locul în care acesta s-a stabilit. Femeia cu vioara face aluzie şi la viziunea artistului pentru vioară, pentru că el obişnuia să cânte în fiecare dimineaţă cel puţin o oră", spune George Manea, coordonator de expozitii şi vizitatori.

Celelalte trei piese au sosit direct de la Muzeul Henri Matisse. Toate creaţiile sunt expuse în cadrul expoziţiei Paris-Pallady de la Palatul Dacia-România. Evenimentul surprinde prietenia dintre Theodor Pallady şi pictorul francez, chiar dacă cei doi au avut viziuni artistice diferite.

"Yvonne Cousin este modelul principal pe care Pallady l-a avut şi pe care l-a şi preferat din 1924 şi 1939, la moartea modelului. Este şi motivul pentru care ulterior după moartea lui Yvonne se întoarce în ţară şi rămâne până la moartea sa. Este o lucrare importantă în care o surprinde pe Yvonnne citind în atelierul artistului. Este un spaţiu boem aflată cumva într-o staţie de meditatie", susţine George Manea.

Toate lucrările au fost aduse în condiţii de maximă securitate, cu un traseu ţinut secret şi supravegheate permanent.

"Fiind vorba de valori atât de importante, întregul proces a fost extrem de complicat, de la verifricarea spaţiului de la ministerul culturii din Franţa, până la poliţele de asigurare, transportul asigurat şi pază. Operele de artă trebuie să circule şi trebuie văzute de cât mai mulţi oameni", a precizat Ioana Ciocan, director Art Safari.

Camera alăturată aduce în atenţia publicului viaţa şi creaţia compozitorului George Enescu.

"Este o expoziţie despre muzică, care se aude şi se vede. Viaţa lui Enescu din perspectiva unui labirint, labirint care se reflectă în secolul 20. El s-a confruntat cu trei minotauri, respectiv Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial şi venirea comunismului, iar aici putem să vedem unul dintre aceşti minotauri. George Enescu le-a cântat soldaţilor răniţi de pe front", a spus Monica Dumitru, mangerul Expoziţiei George Enescu.

Biletele pentru toate expoziţiile Art Safari costă 150 de lei pentru adulţi. Copiii sub 12 ani au acces gratuit, iar elevii şi studenţii beneficiază de preţ redus.

