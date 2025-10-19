Cerul Maramureșului "concurează" cu cel al Cappadociei. De câţiva ani Festivalul Baloanelor cu aer cald transformă văzduhul românesc într-un spectacol unic. Evenimentul, a ajuns la a zecea ediţie şi a devenit o adevărată tradiţie de care se bucură atât turiştii, cât şi localnicii. Zborurile sunt programate în fiecare dimineaţă la răsărit şi după-amiază la apus, astfel participanţii sunt vrăjiţi de culorile spectaculoase ale cerului.

În localitatea maramureşeană Rogoz, la prima oră a dimineţii, ceaţa pluteşte. Timid însă, printre aburi, se arată uşor uşor şi soarele, iar baloanele cu aer cald sunt pregătite să aducă culoare pe cerul încă somnoros.

Maxim a venit din Republica Moldova şi a participat pentru prima oară la festival acum şapte ani, când s-a lăsat vrăjit de frumuseţea zborului cu balonul cu aer cald. Acum, s-a întors în calitate de pilot al balonului cu aer cald.

"Un balon costă în jur de 50-70.000 de euro, dar este mai mult pentru pasiune, nu este un business sau ceva de genul. Cine nu a încercat, vă rugăm la bord", a spus Maxim, pilot din Republica Moldova.

Turiști din toată lumea, fermecați de spectacolul de pe cer

Odată invitația lansată, în balonul său cu aer cald a urcat și Sandra, venită special pentru acest eveniment, tocmai din Germania.

"Am zis "vreau să merg neapărat" şi am pus ceasul la 5, ne-am sculat, ne-am trezit, am făcut bagajele şi suntem foarte fericiţi", a povestit Sandra, turistă din Germania.

Şi nu doar străinii au bătut drum lung ca să se bucure de spectacolul de poveste.

"Sunt din Brăila şi am parcurs 8 ore să ajung aici. Totul este foarte frumos şi jocul de culori e spectaculos", a precizat o femeie din Brăila.

25 de piloți din opt țări, la ediția aniversară a festivalului

Ediţia din acest an a strâns 25 de piloţi, din opt ţări, iar vremea friguroasă nu i-a împiedicat să le ofere turiştilor o experienţă de neuitat.

"Ediţia 10 chiar e de 10. Atmosfera este foarte calmă, este foarte potrivită pentru zborul cu balonul. După cum se vede aproape toată lumea e în aer şi e bine, e foarte bine", a declarat Loredana Hurley, organizator.

Festivalul Baloanelor cu aer cald se va încheia astăzi, iar cei care îşi doresc să "zboare" printre nori, dar nu au apucat, sunt aşteptaţi pe plaiurile maramureşene. O astfel de experienţă costă 850 de lei pentru adulţi, iar copiii până la 14 ani plătesc 600 de lei.

