Carrefour anunţă retragerea de la vânzare produsul "Fasole cu cârnați Maestro", fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea, fără bon fiscal, potrivit Agerpres

Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii - Shutterstock | Ilustraţie

"Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției - suspiciune de prezență a unui corp străin", arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Produsul rechemat are următoarele caracteristici: 350 grame, brand Maestro, EAN: 5941259016532, Lot: 250919, Data durabilității minimale (DDM): 18.11.2025.

Persoanele care au achiziționat produsul menționat sunt rugate să nu îl consume. Produsul poate fi distrus sau returnat în magazinele Carrefour, unde contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰