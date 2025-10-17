Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii

Carrefour anunţă retragerea de la vânzare produsul "Fasole cu cârnați Maestro", fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea, fără bon fiscal, potrivit Agerpres

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 15:42
Carrefour retrage de la vânzare un produs alimentar popular Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii - Shutterstock | Ilustraţie

"Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției - suspiciune de prezență a unui corp străin", arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Produsul rechemat are următoarele caracteristici: 350 grame, brand Maestro, EAN: 5941259016532, Lot: 250919, Data durabilității minimale (DDM): 18.11.2025.

Persoanele care au achiziționat produsul menționat sunt rugate să nu îl consume. Produsul poate fi distrus sau returnat în magazinele Carrefour, unde contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

carrefour alimente mancare dieta contaminat magazin returnare
Înapoi la Homepage
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar : „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar : „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit?
Observator » Evenimente » Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii