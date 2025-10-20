Antena Meniu Search
Casă mistuită de flăcări în judeţul Argeş. Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric defect

O locuință din comuna Valea Iașului a fost mistuită de flăcări în noaptea de duminică spre luni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 09:45
Pompierii de la Detaşamentul Curtea de Argeş au intervenit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

"La sosirea echipajelor operative, flăcările violente se manifestau generalizat atât la acoperişul unei case, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, cât şi la bunurile din interiorul acesteia (aparatură electronică, electrocasnică, obiecte de mobilier). În urma evenimentului s-au degradat şi diferite unelte de uz gospodăresc, depozitate în anexe", se arată într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric de la un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolaţia deteriorată.

