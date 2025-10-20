Casă mistuită de flăcări în judeţul Argeş. Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric defect

O locuință din comuna Valea Iașului a fost mistuită de flăcări în noaptea de duminică spre luni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, informează Agerpres.

Pompierii de la Detaşamentul Curtea de Argeş au intervenit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

"La sosirea echipajelor operative, flăcările violente se manifestau generalizat atât la acoperişul unei case, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, cât şi la bunurile din interiorul acesteia (aparatură electronică, electrocasnică, obiecte de mobilier). În urma evenimentului s-au degradat şi diferite unelte de uz gospodăresc, depozitate în anexe", se arată într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric de la un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolaţia deteriorată.

