După 10 ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a fost executat silit de statul român. Inspectorii ANAF au intrat cu forţa în casa din centrul Sibiului, pierdută definitiv de sotii Iohannis, şi au schimbat yala de la intrare. În plus, Fiscul îi cere fostului preşedinte aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă chiria încasată ilegal de la o bancă plus dobânzi si penalităti. Dacă fostul preşedinte nu va plăti, ANAF-ul va deschide un proces în instanţă si va cere sechestru pe avere.

ANAF a preluat partea soţilor Iohannis din clădirea aflată în centrul Sibiului, pe strada Nicolae Bălcescu. E vorba despre spaţiul de la parter pe care sotii Iohannis l-au pierdut definitiv în instanţă. Asta după ce judecătorii au stabilit că statul era moştenitorul legal.

În acest imobil a funcţionat ani de zile sediul unei bănci comerciale, iar familia Iohannis a încasat din chirie în jur de 300.000 de euro. Cu acești bani, sotii Iohannis şi-au cumpărat alte trei case.

"Am reuşit să închiriem în condiţii extrem de avantajoase un spaţiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obtinuţi de acolo am reuşit să achiziţionez următoarele imobile" a declarat fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis.

Articolul continuă după reclamă

ANAF i-a trimis lui Iohannis mai multe norificări începând din luna august

Inspectorii ANAF au trimis fostului preşedinte mai multe notificări, prima dintre ele în luna august. În cele din urmă, sotii Iohannis au fost de acord să predea imbobilul, dar au spus că nu mai găsesc cheile.

"Colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului [...] Au constatat că imobilul se afla în stare de degradare şi că într-una dintre uşi se afla cheia imobilului" a declarat preşedintele ANAF, Adrian Nica.

Spaţiul comercial, evaluat acum la peste 300.000 de euro, a fost cumpărat de soţii Iohannis în 1999. Titlul de proprietate a fost radiat din cartea funciară în 2016, după o decizie definitivă a Curtii de Apel Brașov. Fiscul îl va scoate acum la licitaţie.

"Una din achiziţiile foarte bune, recunosc că a fost de la o cunoştinţă care moştenise casa. Am cumpărat jumatate de la el, pe o sumă modică" a spus fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis.

ANAF le cere soţilor Iohannis aproape 1 milion de euro

În plus, ANAF le cere soţilor Iohannis aproape 1 milion de euro. Suma reprezintă chiria încasată ilegal plus dobânzile şi penalitătile aferente. Dacă fostul preşedinte nu va plăti de bunăvoie, atunci va fi reclamat în instanţă si s-ar putea alege cu sechestru pe avere pentru recuperarea prejudiciului.

"Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis deţin trei case si trei apartamente în Sibiu. În document nu apare casa confiscată de ANAF, dar apare, în schimb, un apartament pe care Carmen Iohannis l-a moştenit în 2020. Vila în care locuiesc sotii Iohannis are 377 metri pătraţi, iar valoarea de piată ajunge la 1 milion euro. Anul trecut, familia Iohannis a câştigat din salarii peste 46.000 de euro şi a încasat din chirii alte 18.000 de euro. Potrivil legii, Klaus Iohannis are dreptul să primească gratuit o locuinţă de protocol, dar şi o sumă egală cu 75% din indemnizatia încasată de preşedintele în exercițiu" a explicat reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

Averea familiei Iohannis ar ajunge la aproape 2 milioane de euro

Expertii spun că averea familiei Iohannis se ridică la aproape 2 milioane euro.

"Pe str. Someşului un apartament la case se vinde în jur de 250.000 de euro. Două case deteriorate pe str. Măgurii ajung la 350.000 de euro, dar aici poate fi luat în calcul doar terenul. Un apartament pe strada Pedagogilor, 100.000 de euro, o casă pe str. Balea poate ajunge până la 1 milion de euro" a spus expertul imobiliar Andreea Băilă.

Anul trecut, sotii Iohannis au pierdut o altă casă, cea de pe strada Gheorghe Magheru din Sibiu. Imobilul a fost moştenit de Carmen Iohannis, dar în 2023 Curtea de Apel din Alba Iulia a decis că tot statul era moştenitorul legal.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰