Motiv de distracţie şi de... cheltuială. A fi petrecăreţ la festivalul "Beach, please!" este o adevărată provocare pentru buzunarele tinerilor. Dacă mulţi şi-au asigurat din timp cazarea şi accesul, cei care au lăsat totul pe ultima sută de metri au avut parte de surprize neplăcute. La ce sume ajunge bugetul de festival pe timp de noapte, aflaţi din materialul următor.

Costineştiul şi-a recăpătat titlul de Staţiunea Tineretului de când este gazda celui mai mare festival urban din sud-estul Europei. În prima zi "Beach, please!" din acest an, s-au distrat 90.000 de oameni. Fiecare cu bugetul lui. Cei mai câştigaţi au fost însă cei care s-au pregătit din timp.

"Noi am prins biletul la inceput si am dat 500 de lei. Cazarea da cam scumpa. Din februarie, 2.000 de lei", au povestit niște tineri la festival.

"Cazare am prins destul de greu. 2.000 pe persoana a fost cele cinci zile", a spus un altul.

Marian nu s-a grăbit, aşa că a plătit dublu pe biletul la festival, la doar două luni distanţă.

Cât au cheltuit tinerii pe cazare

"10 milioane. Pe cazare am dat 800 pe 5 nopti. Am prins pomană direct. Am venit cu 35 de milioane", a povestit tânărul.

Cazarea şi biletul de acces înghit cel mai mult din bugetul de festival. Mâncarea nu e o prioritate.

"Rău de tot m-am îmbătat, rău de tot, mi-am cheltuit aproape toți banii. Mă descurc, mănânc pateu", a declarat un adolescent. Autoservirile şi terasele din Costineşti au mers la sigur şi şi-au adaptat meniul la gusturile tinerilor petrecăreţi.

Şi distracţia pe timp de zi costă.

Cei care vor să aibă parte de distracție și puțină adrenalină pe apă pot încerca o tură cu skijetul sau cu celelalte jucării nautice puse la dispoziție de baza de aici, din Costinești. Prețul e de 100 lei de persoană.

Cei care vor să facă economii își pot asigura de pe acum locul la ediția Beach Please de anul viitor. 40.000 de bilete au fost vândute deja, cu un preț de pornire de 450 de lei pe abonament.

