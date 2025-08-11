Necesitate pentru unii, trend pentru alţii. Românii au alternative fără gluten pentru orice aliment pe bază de cereale, de la pâine, la paste şi biscuiţi sau chiar băuturi vegetale. Şi restaurantele au în meniu reţete speciale, pentru cei care au intoleranţă la această proteină. Doctorii ne avertizează, însă: dacă eliminăm glutenul dintr-un moft, riscăm să ne facem mai mult rău decât bine!

Alexandra suferă de boală celiacă din copilărie. Corpul ei are o reacţie autoimună, de respingere, a acestei proteine, lucru care duce la inflamaţii grave. A fost o provocare mult timp să găsească alimente pentru afecţiunea ei în România.

"Erau foarte puţini distribuitori care livrau în ţară. După ce mănânc am probleme cu stomacul. Pot să ajung să stau şi la perfuzii. Nu este un moft. Restaurantele au început să fie din ce în ce mai incluzive, dar este în continuare foarte periculos", a declarat Alexandra, celiacă.

Cât de periculos este eliminarea glutenului din alimentaţie

"Cererea de astfel de produse creşte în fiecare an între 10 şi 30%. Trebuie linii complet separate de producţie faţă de liniile care procesează gluten. Trebuie să elimini orice risc de contaminare", a declarat Ciprian Stancu, producător de produse bio.

În magazine găsim acum zeci de alimente fără gluten. "Glutenul, din păcate, în produsele de mass market şi nu artizanale, cum sunt cele pe care le avem aici, poate exista în mod ascuns", a declarat Ana Savin, proprietar băcănie artizanală.

Nu toţi cei care le consumă au boală celiacă, însă. Pot suferi de intoleranţe mai uşoare, sau pur şi simplu urmează trendul.

Tot mai căutat este şi micul dejun fără gluten. Fie că vorbim despre cereale sau băuturi vegetale pe care le găsim atât în magazinele de specialitate, dar şi în unele supermarketuri. O cutie de băutură vegetală fără gluten, din mazăre, ovăz sau cocos costă 20 de lei, iar o cutie de cereale în jur de 30 de lei.

"Vedem cumva tranziţia asta dispre grâne către nuci şi seminţe pentru cei care vor să consume fără gluten. Consumatorii noştri sunt oricum informaţi, citesc etichetele şi e un alt nivel de grijă pentru mamele pentru copii", a declarat Carina, manager magazin sustenabil.

Cine renunţă la gluten doar pentru că e la modă, poate avea de suferit. "Odată ce ai scos o gamă largă de produse, cum sunt cele produse din făină, cereale, pierzi din alimentaţia ta o serie de alimente hrănitoare. A fost promovată mai ales pe internet ideea că glutenul este nociv. Nu este deloc real", a declarat Şerban Damian, nutriţionist.

"Dacă avem simptome digestive de tipul balonare, dureri persistente, tulburări de tranzit intestinal, atunci o eliminare a glutenului din dietă pentru timp scurt poate să ducă fie la o ameliorare semnificativă, fie chiar la remisiunea simptomelor. E bine ca orice atitudine de eliminare a unui aliment din dietă să fie totuşi făcută la sugestia medicului", a declarat Poliana Leru, medic alergolog.

Aproape un milion de români suferă de intoleranţe uşoare la gluten sau boală celiacă.

