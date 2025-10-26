Moment istoric în Capitală. Picturile Catedralei Naţionale, cel mai mare lăcaş de cult ortodox din lume, au fost sfinţite. Zeci de preoţi, mii de invitaţi oficiali şi pelerini au luat parte la slujba emoţionantă. Impresionaţi până la lacrimi, oamenii au aşteptat în linişte, într-un gest profund de solidaritate spirituală. Catedrala, care intimidează prin recorduri, e privită ca o punte între istorie, credinţă şi artă. Între Răsărit și Apus și între trecut și viitor.

Patriarhul Daniel al României şi Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului au ajuns în acest moment în faţa Catedralei Nationale. În sunetul clopotelor, sunt întâmpinati de un sobor de preoţi impresionant. Începe acum slujba de sfintire a picturii Catedralei Naţionale.

Sfinţirea picturii a fost cel mai înălţător moment al slujbei. Şi finalul unei trude care a început cu 14 ani în urmă, când se punea piatra de temelie al celui mai mare lăcaş de cult ortodox al lumii. O construcţie îndreptată spre cer, creată să dăinuie peste veacuri.

Milioane de pietre de mozaic

25.000 de metri pătraţi are pictura făcută din milioane de pietre de mozaic a monumentalei construcţii.

"Este un proiect grandios. Este un proiect care te apropie de Dumnezeu. Este o atmosferă caldă în ciuda mărimii, este o catedrală care sunt convins că va ajunge în inimile tuturor", a declarat Gabriel Cazacu, preot mănăstirea Caşin.

65 de ierarhi şi 70 de preoţi, în frunte cu patriarhii Daniel şi Bartolomeu al Constantinopolului au oficiat slujba istorică.

Preşedintele Nicuşor Dan a venit la ceremonie însoţit de partenera sa şi cei doi copii. Mezinul Antim a furat toate privirile. Cu un aparat foto în mână, băiatul de 3 s-a oprit în faţa catedralei pentru a imortaliza impresionanta clădire.

Printre cei 2.500 de invitaţi care au asistat la slujbă din interiorul catedralei s-au numărat foşti preşedinţi şi premieri ai României. Dar şi şefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu şi numeroşi miniştri.

"Cred că ar trebui să înţelegem că determinarea, viziunea ar trebui să fie translatate şi la clasa politică. Avem foarte multe de învăţat de la Biserica Ortodoxă din România", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.

Alţi 10.000 de credincioşi au văzut slujba la ecranele gigant montate de organizatori în afara catedralei. Oamenii au călătorit sute de kilometri pentru a asista la evenimentul istoric şi au aşteptat în linişte, mânaţi de o credinţă puternică.

"Simţim această zi ca pe Blajul generaţiei noastre. Am venit aici pentru a fi împreună cu toţi cei care simt româneşte, care vor ca poporul acesta să trăiască o altă mare unire". "Întreg cerul participă la această binecuvântată slujbă, ceea ce înseamnă că cerurile se deschid şi mai mult pentru România", spun credincioşii.

Au redescoperit credinţa

Printre pelerini şi-au făcut loc mulţi tineri care ori au crescut lângă biserică, ori tocmai şi-au descoperit credinţa.

"Atmosfera din acest loc o simt în sufletul meu. Parcă suntem în unitate toţi oamenii care suntem prezenţi în acest moment, aici", spune un copil.

"Pentru mine este o atmosferă foarte interesantă deoarece nu am fost un copil dus la biserică şi mă simt cumva conectată cu Dumnezeu", spune o tânără.

Înseamnă o zi cu credinţă imensă pentru noi şi înseamnă să credem în Dumnezeu tot timpul, indiferent cât de greu ne-ar fi şi să ştim că el este tot timpul alături de noi.

Slujba a atras şi credincioşi din alte ţări, impresionaţi de simbolul identităţii naţionale. "Suntem etiopieni. Ortodocşi etiopieni. Suntem foarte fericiţi să participăm, aici, la sărbătoarea acestei comunităţi creştine", spune un ortodox etiopian.

"Este prima dată când particip la o slujbă ortodoxă. Nu ştiam la ce să mă aştept. Este foarte zgomotos, dar într-un sens pozitiv. Cântecele sunt foarte diferite de cele cu care sunt eu obişnuit", spune un băiat din Caraibe.

Până pe 31 octombrie, credincioşii pot intra în catedrală, inclusiv peste noapte, pentru a se închina în altar.

"După data de 31 octombrie doar altarul nu va mai fi accesibil. În rest, vizitele vor putea fi făcute. Suntem convinşi că acest moment istoric pe care l-am trăit astăzi va rămâne în inimile şi în minţile multora", a declarat Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română.

Catedrala de peste 120 de metri înălţime şi cu o suprafaţă de 38.000 de metri pătraţi a fost proiectată şi pentru a intra în circuitul turistic. Înăuntru pot încăpea simultan peste 7 mii de oameni.

