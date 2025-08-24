Mai sunt două săptămâni până începe şcoala, dar părinţii au început deja goana după rechizite. Cu lista pregătită, iau la pas magazinele. E nevoie de ghiozdan, caiete, penare, culori sau uniforme. Bugetul porneşte de la câteva sute de lei, dar poate sări lejer şi de 1.000 de lei.

Cu lista pregătită, Cristian e nevoit să cheltuiască o mică avere pentru copilul lui. Cerinţele sunt multe.

"De la învăţătoare, o grămadă de chestii. Nu avem buget, pentru copil facem orice. Hârtie creponată, stilou, creioane colorate, plastilină, de toate" a spus Cristian.

Noutăţile în domeniu îi fac pe părinţi să uite de buget

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă lucrurile absolut necesare, părinţii mai pun în coş şi ultimele noutăţi din domeniu.

"Avem aici de exemplu stiloul retractabil, un stilou care ne ajută să nu mai indoim varful, o foarfecă ce taie doar hârtia, nu doar şi părul, radieră electrică. Produse pentru stângaci, special destinate" a spus Radu Leonard, reprezentantul unui magazin.

"Dacă înainte stăteam la început de an şcolar pentru a găsi învelitori potrivite pentru fiecare caiet în parte, acum nu mai trebuie să facem acest lucru. Caietele în prezent au astfel de coperţi impermeabile. Un asfelt de caiet cu 80 de file costă 6.5 lei, iar preţul lui este mai mic decât dacă am cumpăra un caiet şi o învelitoare separată" a spus reporterul Observator Clara Mihociu.

Bugetul stabilit pentru rechizite poate depăşi 1.000 de lei

Cu aceste gânduri, părinţii uită de bugetul stabilit acasă iar suma totală la casă poate depăşi 1.000 de lei. Un ghiozdan ajunge la câteva sute de lei, 50 de lei costă un stilou de calitate, tot atâta un penar şi cu până la 20 de lei se vinde un singur caiet.

Peste 650 de mii de preşcolari sau elevi din categorii defavorizate au primit ajutor ca să se echipeze pentru şcoală. Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţioanle pot fi folosite până pe 31 august.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Suferiţi de alergii sezoniere la finalul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰