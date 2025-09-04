Caz şocant de violenţă într-o familie din Borşa, Maramureş. Un bărbat şi-a ameninţat soţia şi fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă din Al Doilea Război Mondial. I-a ţinut blocaţi în casă, în timp ce el se plimba prin curte cu proiectilul de război în mână.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani este internat la Spitalul Municipal din Sighetu Marmaţiei, pe secţia de Pshiatrie, deoarece anchetatorii vor să vadă dacă acesta a avut sau nu discernământ în momentul în care a luat grenada şi şopron şi şi-a ameninţat familia. Mai mult, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu.

Femeia de 60 de ani a fost cea care a sunat la 112, speriată după ce soţul ei a ameninţat că va arunca în aer gospodăria. Poliţiştii veniţi la faţa locului au văzut că bărbatul se plimba prin curte cu o grenadă ofensivă aflată în stare avansată de degradare. Au fost chemaţi şi specialiştii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş pentru a ridica grenada. Potrivit unor surse, scandalul s-a iscat pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

