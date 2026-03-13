Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că pilotul de F-16, Palferenț Octavian, care și-a pierdut viața la Baza Aeriană Borcea încercând să salveze un câine, a fost avansat post-mortem la gradul de locotenent-comandor. Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe Facebook, în care oficialul a precizat și că a mers în satul din județul Bacău de unde provenea militarul și s-a întâlnit cu familia acestuia.

Pilotul de F-16 care a murit la Baza Borcea încercând să salveze un câine, avansat post-mortem în grad

Radu Miruță a spus că a fost și la locul tragediei și că, din informațiile pe care le-a aflat, gestul pilotului nu a fost o întâmplare, ci o reacție firească pentru acesta.

Comandanții săi l-au descris drept unul dintre cei mai promițători piloți de F-16 ai României. Ministrul Apărării a precizat că l-a întâlnit în treacăt la Câmpia Turzii și că ulterior a aflat, din discuțiile cu cei care l-au cunoscut, că pilotul era apreciat nu doar pentru profesionalism, ci și pentru modul în care se raporta la cei din jur.

În mesajul publicat pe Facebook, Radu Miruță a scris că Octavian provenea dintr-un sat din județul Bacău și că și-a urmat visul de a deveni pilot militar. "Un băiat crescut la altar, plecat dintr-un sat mic ca să-și trăiască visul printre nori. Prea devreme - și într-un mod absurd - i s-au frânt aripile", a transmis ministrul.

Ministrul Apărării a anunțat că pilotul a fost avansat post-mortem la gradul de locotenent-comandor, ca semn de recunoaștere pentru profesionalismul și dedicarea sa.

Filmul tragediei de la baza Borcea

Militarul în vârstă de 30 de ani şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin de colectare a apei. Un coleg care era în apropiere a văzut ce se întâmplă şi l-a scos pe pilot de acolo, dar era deja inconştient. Până la sosirea echipajelor medicale a fost resuscitat chiar de cel care l-a scos din apă, dar nu și-a mai revenit.

