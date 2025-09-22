Un preot, care este şi profesor de religie la un liceu din Constanţa, este bănuit că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi. Preotul i-ar fi trimis unui elev de 17 ani mai multe mesaje cu tentă sexuală, inclusiv poze indecente. La fel ar fi procedat şi în cazul unui alt adolescent.

Totul a ieșit la iveală în urma unor imagini apărute pe rețelele de socializare. Profesorul ar fi purtat discuții indecente cu un elev în vârstă de 17 ani, după ce i-a spus că vrea să îl tundă. Ulterior, i-ar fi trimis acestuia și fotografii cu conținut indecent.

Profesorul, în vârstă de 48 de ani, se află în prezent la audieri la IPJ Constanța, după ce minorul de 17 ani a depus plângere. Acesta predă religie la Liceul Energetic de opt ani și slujește la Biserica Bunavestire din Năvodari. În prezent, au fost deschise mai multe anchete.

Pe de o parte, IPJ Constanța a deschis un dosar penal. Pe de altă parte, directoarea liceului s-a autosesizat, iar profesorul nu mai predă la clasă. Dacă acuzațiile se confirmă, acesta riscă să își piardă catedra.

