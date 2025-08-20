Antena Meniu Search
Video "Ce faci, bă, milogule?" Momentul în care un şofer trece cu camionul peste o lebădă: reacţia Poliţiei

Polițiștii din Mehedinți au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru identificarea unui șofer care a accidentat mortal o lebădă, pe DB 56B, în zona localității Ostrovul Corbului, iar apoi a părăsit locul evenimentului.

După ce imaginile accidentului au apărut în spațiul public, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Mehedinți s-au sesizat din oficiu și fac cercetări într-un dosar penal, lebăda fiind specie protejată de lege.

Momentul, surprins de camera de bord a altui şofer

Un autovehicul a lovit mortal lebăda pe DN 56B, în zona localității Ostrovul Corbului, comuna Hinova. "În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, faptă prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Totodată, polițiștii efectuează verificări pentru identificarea conducătorului auto implicat în incident", transmite, miercuri, Poliția Mehedinți.

La finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin, cu propunerea corespunzătoare. În cadrul cercetarilor efectuate împreună cu specialiștii DSVSA Mehedinți, cadavrul lebedei a fost supus necropsiei, iar ulterior a fost ridicat de către reprezentanții U.A.T. Hinova pentru a fi neutralizat conform normelor sanitar-veterinare.

David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro". Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
