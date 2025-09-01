Încă o explozie a dat startul numărătorii paturilor pentru arşi. De obicei rezultatul e pe minus, dar azi doar norocul a făcut ca pentru două dintre victime să se găsească locuri, la Timişoara şi la Bucureşti. Familiile se gândeau deja la transferul în străinătate. Deflagraţia a avut loc la o fabrică de pal din Sebeş. Garda de Mediu anunţă că patronii riscă o amendă de până la 100.000 de lei, pentru că ar fi putut preveni incidentul, dar n-au făcut-o.

Explozia s-a produs într-o hală cu rumeguş, de 3.000 de metri pătraţi, a unei fabrici de procesare a lemnului din Sebeş. Suflul i-a surprins pe 4 dintre muncitori, unul dintre ei din Sri-Lanka. Un tânăr aflat în internship a scăpat la limită de deflagraţia care a avut loc la câţiva metri de el.

"Un domn operator de linie îmi arăta pe acolo tot procesul de producţie. În spate la un zid s-a întâmplat o explozie. Era o problemă mecanică şi încercau să o depisteze! Au depistat-o cam târziu!", spune Petru Trif, martor.

"S-au deplasat 19 auospeciale de intervenţie de la ISU Alba, Sibiu şi Mureş. Operatorul respectiv are mai multe autorizaţii, se emit pe construcţii şi pe hale", a declarat Ovidiu Costea, şef ISU Alba.

Articolul continuă după reclamă

Doi dintre muncitori s-au ales cu diferite traumatisme, însă ceilalţi doi, cu arsuri de gradul 2 şi 3, au fost duşi cu elicopterul SMURD în secţii de arşi din Timişoara şi Capitală. "Un pacient in varsta de 48 de ani cu arsura 40% supraf corporala intubat ventliuat stare gen grava", a declarat Romeo Boanca, medc SMURD.

"Am primit un pacient, un bărbat de 33 de ani deja stabilizat. A prezentat leziuni cranio-faciale traumatice plus leziuni de arsură în urma exploziei", spune Emilia Turuț, medic primar medicină de urgență.

În tot acest timp, o ciupercă mare de fum s-a ridicat deasupra oraşului. Cei care stau în zonă spun că s-au trezit ca după un cutremur. "Îmi părea că aici, deasupra, a bubuit. Şi când m-am uitat, hornul la hotă se făcea într-o parte şi în alta", povesteşte o localnică. "Noi am simţit acolo la atelierul auto uşa de la intrare cum se mişcă efectiv. E un loc foarte periculos, toată lumea ştie, dar din păcate nu face nimeni nimic", zice altcineva.

Nimeni nu ştie de la ce a pornit deflagraţia. Din fericire, în buncărul de sortare a lemnului nu erau substanţe chimice. "În principiu au ars aşchii de lemn. Nu există niciun fel de problemă în ce priveşte calitatea aerului în Sebeş. A fost şi vânt care a dispersat foarte mult fumul", spune Dănuț Hălălai, comisar şef Garda de Mediu Alba.

Fabrica riscă acum o amendă de până la 100.000 de lei pentru că nu a luat măsuri pentru a preveni aceast explozie. România are cei mai mulţi pacienţi cu arsuri grave din Europa: anual, între 600 şi 800 de români.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰