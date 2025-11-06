O femeie de 69 de ani a fost foarte grav a fost rănită azi într-o intersecţie mare din Capitală. A fost luată pe sus şi izbită apoi de asfalt de un cablu agăţat de remorca unui camion. Într-o fracţiune de secundă femeia a fost trântită la pământ... nu a avut timp să se ferească de pericolul care a lovit-o efectiv din senin. Nici şoferul camionul nu şi-a dat seama ce se întâmplă pentru că în mod normal camioanle nu ajung până la firele de pe stâlpi, dar cablul acesta era lăsat.

Martorii povestesc că firul de la care se alimentau mijloacele de transport în comun era lăsat înainte să fie agăţat şi rupt. Nimeni nu ştie de ce era aşa, cert este că în zonă STB a făcut ceva lucrări. Pericolul nu ar fi fost însă nici semnalizat, nici uşor de observant. Femeia în vârstă de 69 de ani este în stare extrem de gravă şi este internată la Spitalul Pantelimon. Incidentul s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei 11:30, pe bulevardul Camil Ressu.

Ce s-a întâmplat cu doar o oră înainte de incidentul din Capitală

Un camion condus de un tânăr în vârstă de 19 ani a agăţat cablurile electrice. În urma impactului, acestea s-au desprins şi au lovit violent femeia care mergea pe partea carosabilă. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum această este târâtă de-a lungul bulevardului. O altă persoană care se afla în staţia de tramvai este, de asemenea, lovită de cabluri. La faţa locului au ajuns medicii care au resuscitat-o pe femeia în vârstă de 69 de ani şi au transportat-o la spital. Pe drum, aceasta a făcut un nou stop cardio-respirator, a fost resuscitată din nou, iar acum este în stare gravă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit legislaţiei, aceste cabluri electrice ar trebui montate la o înălţime de minimum 5 metri şi jumătate, astfel încât indiferent de înălţime autovehiculelor, acestea să nu le poată agăţa. STB a transmis că la ora 10:30, cu doar o oră înainte de producerea incidentului, o macara a atins reţeaua electrică. Tocmai din acest motiv, angajaţii STB erau la faţa locului care lucrau pentru a remedia avaria. Curentul electric fusese oprit de angajaţii STB pentru a putea repune cablurile. Poliţiştii anchetează cazul şi încearcă să stabilească cine se face vinovat pentru acest incident.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰