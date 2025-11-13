Un caz dureros a fost descoperit în Baia Mare, unde o copilă de 11 ani, crescută într-o familie înstărită şi cunoscută în oraş, a ajuns la spital subnutrită, cântărind doar 20 de kilograme. După ce medicii au sesizat poliţia, Direcţia de Protecţie a Copilului a cerut şi a obţinut în instanţă, decăderea din drepturi a mamei adoptive. Femeia care îngrijeşte copilul de la vârsta de 3 ani a făcut recurs.

Fetiţa în vârstă de 11 ani urmează să fie externată în cursul zilei de astăzi, 13 noiembrie, de la Spitalul Judeţean Baia Mare. Medicii au constatat că starea generală a copilei este una bună, iar aceasta va fi preluat direct de un asistent maternal care a fost desemnat de Direcţia Copilului Maramureş. Micuţa va trebui să se întoarcă săptămâna viitoare la spital pentru un alt consult de specialitate.

Ce spune familia copilei

Avocatul familiei spune că părinţii sunt oripilaţi de ancheta în care sunt implicaţi deoarece ei au luat adoptat copilul încă de la vârsta de 3 ani, iar din acel moment fetiţa ar fi avut probleme psihice grave şi au încercat s-o ajute mergând cu ea inclusiv la clinici din Italia. Starea de malnutriţie ar fi provocată de faptul că fetiţa nu poate să mănânce foarte bine. Atunci când au simţit că nu o mai pot ajuta, părinţii au sunat la 112, iar copila a fost transportată la spital. Acela a fost momentul în care cazul a ajuns în atenţia autorităţilor.

Direcţia Copilului Maramureş a cerut ordin de protecţie, dar demersul a fost respins. La finalul săptămânii trecute a obţinut prin instanţă plasarea minorului la un asistent maternal. Familia a depus recurs deoarece îşi doreşte s-o crească în continuare pe fetiţă. O anchetă a fost deschisă şi de Poliţie.

