Video Ceartă între vecini, încheiată la spital în Iaşi. Un bărbat a fost zgâriat cu un cuţit

O simplă ceartă între doi vecini din municipiul Iaşi s-a încheiat la spital. Un bărbat de 69 de ani a fost zgâriat cu un cuţit de către vecina sa, în vârstă de 60 de ani.

la 07.08.2025 , 08:28

Aceştia au avut un conflict verbal şi, ulterior, femeia a recurs la gestul violent. Victima a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar agresoarea la audieri, şi mai apoi într-o secţie de psihiatrie. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să stabilească de la ce a pornit totul.

