O simplă ceartă între doi vecini din municipiul Iaşi s-a încheiat la spital. Un bărbat de 69 de ani a fost zgâriat cu un cuţit de către vecina sa, în vârstă de 60 de ani.

Aceştia au avut un conflict verbal şi, ulterior, femeia a recurs la gestul violent. Victima a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar agresoarea la audieri, şi mai apoi într-o secţie de psihiatrie. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să stabilească de la ce a pornit totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰