Video Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Tragedie în Argeş. O ceartă pe avere s-a transformat într-un coşmar, după ce un bătrân de 75 de ani și ginerele său, de 55, au ajuns la propriu la cuțite.
Socrul a lovit primul cu arma albă, moment în care l-a rănit pe bărbat. Supărat, însă, ginerele a vrut să-i plătească cu aceeaşi monedă. L-a bătut cu bestialitate până când bătrânul a intrat în comă.
"A venit un singur bărbat inițial, în vârstă de 55 de ani, cu o plagă superficială de antebraţ. A primit îngrijirI de specialitate. A plecat împreună cu poliţia către sediu acestora", spune Cristina Ţuculean, UPU Argeş.
Amândoi au fost duși la spital, însă bătrânul nu a mai avut nicio șansă.
