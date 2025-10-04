Cei şapte copii morţi la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, comemoraţi în Piaţa Naţiunilor

Sâmbătă seara, câteva zeci de persoane s-au adunat în Piaţa Naţiunilor, în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru a comemora cei şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria", scrie Agerpres.

Participanţii la eveniment au aprins lumânări care au fost aşezate pentru a forma mesajul "Neam ucis de nosocomiale" şi au purtat un banner imens inscripţionat cu mesajul "Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul".

"Ne-am adunat aici, în Piaţa Naţiunii din Iaşi, pentru a transmite un mesaj clar: am văzut prea multe morţi generate de infecţiile nosocomiale în România. Acesta este un protest iniţiat la Bucureşti când s-au împlinit şase ani de la dezastrul de la Colectiv, am cumpărat candele şi am scris 'Neam ucis de nosocomiale'. A trebuit să facem o acţiune similară şi la Cluj, când au murit câţiva bebeluşi, iar acum suntem la Iaşi. Ne dorim să dăm la casat această 'recuzită' de protest, pentru că ne-am săturat să tot vedem morţi peste tot în România, din neglijenţă, din cauza corupţiei, din rea voinţă", a declarat presei Tudor Brădăţean, reprezentant Declic, organizatorul evenimentului.

Acesta a criticat faptul că "statul român şi-a dezvoltat oarecum un sistem care ascunde nosocomialele".

"Mereu am cerut raportări în timp real, pe cât posibil, zilnic. Statul român şi-a dezvoltat oarecum un sistem care ascunde nosocomialele. Are o metodă unică, în timp ce majoritatea statelor, din contră, le comunică, le anunţă astfel încât toată lumea să se poată feri, astfel încât toată lumea - aparţinătorii, personalul medical, medicul -, să contribuie la un act medical sigur. Vedem la noi că diferite fenomene sabotează siguranţa din spitale. (...) În acelaşi timp, vedem că niciodată nu sunt condamnări. Procuratura niciodată nu investighează aceste cazuri. Auzim de achitări, iar noi murim cu zile mergând la spital", a mai declarat Tudor Brădăţean.

S-a solicitat raportarea zilnică a cazurilor de nosocomiale

La acţiunea lansată de Declic au fost prezenţi şi reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale. Cu toţii au solicitat raportarea zilnică a cazurilor de nosocomiale, nu doar periodic, cum prevede legislaţia intrată în vigoare la 1 octombrie.

"Vrem să tragem un semnal de alarmă autorităţilor care au răspuns cu foarte mare întârziere unei tragedii care s-a întâmplat la Iaşi. Vedem că, din toate tragediile care s-au înregistrat în România, autorităţile nu au învăţat nimic. Vedem cum oamenii, pur şi simplu, mor cu zile în spitalele din România. Autorităţile reacţionează cu întârziere, dau vina pe alta, vor 'să se spele pe mâini' şi de cazul ăsta. Suntem aici să le reamintim că nu uităm, că ne-a zguduit pe toţi această tragedie şi că nu ne vom opri aici. Vom continua pentru a cere să se facă raportări zilnic şi că nu mai pot minţi", a declarat Daniela Mitrofan, preşedinte Reset.

Şapte copii şi-au pierdut viaţa la spitalul "Sf Maria" din Iaşi

În cursul lunii septembrie, şapte copii cu vârste între câteva săptămâni şi 15 ani, care erau internaţi în ATI din corpul A al Spitalului pentru copii "Sf Maria" din Iaşi din cauza unor afecţiuni grave, au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. Raportările despre focarul de infecţii nosocomiale asociate actului medical s-au făcut cu întârziere.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, pe 29 septembrie, măsuri "ferme şi concrete" pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor.

Potrivit ministrului, Raportul Corpului de Control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General.

El a adăugat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal, iar în timpul controlului au fost identificate şi o serie de deficienţe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită şefa secţiei de ATI în acest spital, "cu încălcarea şi nerespectarea prevederilor legale din Legea 95".

Materiale de unică folosinţă, depozitate pe pervazul geamurilor

În ceea ce priveşte medicul epidemiolog al unităţii medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a afirmat că, în timpul controlului la Spitalul pentru Copii din Iaşi, au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate, iar la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate pe pervazul geamurilor.

"Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni", a mai afirmat Rogobete joi, într-o conferinţă de presă.

