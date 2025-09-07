Video CFR Călători, "performanță" de record: 80 km în 12 ore, după defecțiuni în lanț
CFR Călători a atins un nou record... de întârziere! Un tren regio a parcurs o distanţă de numai 80 de kilometri în aproximativ douăsprezece ore!
Încă de la plecare, garnitura a pornit cu jumătate de oră întârziere, iar apoi, problemele s-au ţinut în lanţ. După doar trei kilometri, unul dintre cele trei vagoane s-a defectat. Însă, după ce a fost reparat, s-a stricat din nou, câteva minute mai târziu.
Trenul plecase din Petroşani şi trebuia să ajungă în municipiul Simeria după trei ore şi cinci minute.
