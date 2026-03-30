Cinci bărbați și-au pierdut viața, luni dimineață, într-un accident rutier grav produs în zona localității Sânpaul, județul Cluj, după ce două camioane și un autoturism s-au ciocnit violent, traficul pe DN 1F fiind complet blocat pe ambele sensuri.

Update: ”Potrivit primelor cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Floreşti, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcţia Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi acroşat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcţia Zalău spre Cluj-Napoca. În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat”, a precizat Poliţia.

Potrivit informațiilor preliminare, toate cele cinci victime erau din Florești și lucrau pe șantierul autostrăzii, aflându-se la doar aproximativ 50 de metri de locul de muncă în momentul impactului. La volan se afla un bărbat care urma să împlinească 39 de ani chiar a doua zi. În autoturism se mai aflau doi minori, de 16 și 17 ani - acesta din urmă urmând să devină major în weekend -, un tânăr de 27 de ani, toți pe bancheta din spate, precum și un bărbat de 50 de ani, aflat pe locul din dreapta față.

Şoferii camioanelor au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

Update: ”Cei cinci bărbaţi au fost extraşi din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, a anunţat ISU Cluj.

Update: Traficul între Cluj-Napoca şi Zalău se desfăşoară deviat. Astfel, traficul rutier uşor este deviat pe un drum local din Sânpaul.

Traficul greu (camioane) este deviat pe rutele de ocolire:

1. Cluj-Napoca - Zalău

DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor, continuare spre Zalău

2. Zalău - Cluj-Napoca

Zalău - Românaşi - Poarta Sălajului - Sânmihaiu Almaşului - Zimbor - Huedin - Cluj

DN 1H până la Românaşi, apoi legătură spre DN 1G (Zimbor), continuare spre Huedin şi apoi DN 1 - Cluj-Napoca

Update: ”Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbaţi, care sunt, din primele date, inconştienţi. În momentele următoare va ateriza şi elicopterul”, a transmis ISU Cluj.

Accidentul s-a produs în zona localităţii Sânpaul, pe DN 1F, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

”În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Acolo intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

”Sunt anunţate patru victime încarcerate, în stare gravă”, a arătat ISU Cluj.

