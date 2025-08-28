Andrei Jianu, agent în cadrul Secţiei 7 din Bucureşti, este poliţistul care a intervenit în seara de 26 august pentru a aresta un tânăr care agresa un livrator asiatic.

Jianu era în timpul liber, tocmai ieşise din tură şi se îndrepta spre casă, atunci când a văzut incidentul şi a intervenit imediat. Tânărul poliţist a povestit ce s-a întâmplat în acea seară şi spune că nu este prima dată când acţionează deşi era în timpul liber.

Poliţistul a povestit cum a oprit atacul

"În data de 26.08, anul curent, după terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetăţean care era agresat fizic de către altul. Motiv pentru care m-am apropiat de aceştia, somându-l pe agresor. Acesta a început să fugă după ce m-a auzit, dar a fost imobilizat. Colegii mei, fiind în faţa secţiei de Poliţie pentru că urmau să intre în schimbul 3, m-au auzit şi au venit să mă ajute să-l încătuşez. Ulterior, acesta a fost dus la sediul secţiei de Poliţie.

Articolul continuă după reclamă

Mi-a zis doar că-i pare rău, nu se aştepta să fie văzut de cineva. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit, de asemenea, la secţia de poliţie. Doamna nu a avut nicio reacţie. Cetăţeanul agresat mi-a mulţumit, era foarte speriat. La Secţia 7 Poliţie a fost dispusă reţinerea acestuia, iar în urma probatoriului a primit mandat de 30 de zile.

S-a mai întâmplat să-mi fac meseria în timpul liber. S-a întâmplat cred că în urmă cu 2 ani când tot aşa veneam la secţia de poliţie şi am văzut un cetăţean care alerga. Era alergat de colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu în zonă, l-am imobilizat şi a fost condus la secţie", a declarat Andrei Jianu.

Livrator asiatic, agresat în Bucureşti

Marţi seară un livrator asiatic a fost lovit cu pumnul în faţă de un tânăr din Bucureşti. Agresorul l-a numit pe livrator "invadator" şi şi-a motivat gestul prin faptul că "îşi apăra ţara". Scena a fost văzută de agentul Jianu care l-a imobilizat pe agresor, ulterior colegii acestuia încătuşându-l pe acesta.

În timp ce poliţiştii îi puneau cătuşile, tânărul din Bucureşti îşi cerea scuze în faţa poliţiştilor şi întreba dacă poate să o sune pe mama sa. Iniţial, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, dar apoi a primit un 30 de zile de arest preventiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰