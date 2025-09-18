Este anchetă în judeţul Constanţa după ce trupul unui bărbat a fost găsit pe un câmp, în stare avansată de descompunere. Un localnic a făcut descoperirea macabră în apropierea localităţii Cumpăna şi a alertat poliţiştii.

Apelul la 112 a venit ieri în jurul orei 15 din partea unui bărbat, care susţinea că pe un câmp, la 10-12 kilometri de Constanţa a găsit cadavrul unei persoane. Poliţiştii au ajuns la faţa locului şi au confirmat acest aspect. Este vorba despre trupul unui bărbat.

Cine este bărbatul găsit mort pe un câmp

Oamenii legii au o misiune foarte complicată pentru că trupul era în stare de descompunere. Însă se conturează o ipozetă tot mai clară.

Ar fi vorba despre un bărbat de 76 de ani din Constanţa, care a dispărut în urmă cu două săptămâni, rudele susţin că omul era dezorientat şi avea mai multe probleme de sănătate. De cealaltă parte, poliţiştii susţin că este vorba despre o moarte care nu ridică suspiciuni.

