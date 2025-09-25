Un român a murit într-un accident cumplit de funicular, tocmai în Sri Lanka. Era călugăr budist şi urca spre o mănăstire din vârful muntelui, când cablul care tracta vagonul s-a rupt, exact ca în tragedia din Lisabona din urmă cu 3 săptămâni. Alţi 6 călugări de alte naţionalităţi au fost și ei uciși. Românul avea 48 de ani, potrivit autorităţilor de acolo şi luase calea budismului cu mulţi ani în urmă.

Potrivit unor surse Observator, unul dintre cei 7 călugări care au murit în accidentul din Sri Lanka este un român de 48 de ani. Acesta era călugăr budist şi se afla de ceva timp în Sri Lanka.

Accidentul a avut loc miercuri seara, în apropierea unei mănăstiri budiste spre care se îndreptau călugării, după ce participaseră la o slujbă.

Se aflau într-un vagon tractat pe cablu, care s-a rupt şi astfel vagonul s-a răsturnat şi a căzut într-o râpă. 7 călugări au murit şi alţi şase au fost răniţi grav. În memoria lor, Parlamentul din Sri Lanka a ţiunut un minut de reculegere.

