Ziua de mâine, 15 aprilie, începe cu o discuţie cu preşedintele interimar Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, programată la ora 10:00 dimineaţa. După care delegaţia Congresului american, formată din 5 republicani şi 3 democraţi, se va întâlni şi cu parlamentarii români, iar vizita va continua la Palatul Victoria, cu o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Este o întâlnire informală.

Cum văd oficialii români această vizită? O văd ca pe un pas înainte, un început al discuţiilor după blocajul instalat între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Bucureşti. Se va discuta despre anularea alegerilor din România, precum şi despre programul Visa Waiver. Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial, a declarat că România este pregătită să răspundă la orice fel de întrebări venite dinspre partea americană. Cei din congresul american nu au venit direct în România. Au fost mai întâi la Bruxelles şi în Republica Moldova, iar după noi îşi vor continua traseul în Bulgaria şi Grecia.

Cine sunt membrii delegaţiei SUA care vine în România

Vern Buchanan are 74 de ani, este liderul delegaţiei şi este membru al Camerei Reprezentanţilor din 2007. Este unul dintre cei mai bogaţi congresmani, mare parte a averii sale provenind din afaceri desfăşurate în sectorul auto. Neal Dunn are 72 de ani şi este profesie chirurg. A fost în armata SUA timp de 11 ani şi face parte din Congresul american din 2017. A pus bazele unui centru de urologie în Florida, stat pe care îl reprezintă în Congres şi este director fondator al unei bănci. Anna Paulina Luna are 35 de ani şi a fost, de asemenea, membră a armatei americane fiind chiar medaliată de Forţele Aeriene. Face parte din Camera Reprezentanţilor din 2023 şi este prima femeie de origine mexicană aleasă în Congres, din partea statului Florida. Andy Ogles are 53 de ani şi este, deopotrivă, afacerist şi politician de carieră. În perioada 2018-2022 a fost primar în Tennessee şi face parte din tabăra conservatoare a Congresului.

Dina Titus are 74 de ani şi este reprezentantă în Congres pentru Nevada din 2013. A fost în senatul statului Nevada timp de 20 de ani şi este profesoară de ştiinţe politice de profesie. Lloyd Doggett are 78 de ani şi este profesie avocat. Doggett este un apropiat al lui Nancy Pelosi. Ted Lieu are 56 de ani, este de origine chineză şi avocat ca profesie. Este doar al doilea membru de origine chineză din Congresul american. Ilhan Omar are 42 de ani şi este prima persoană de somaleză din Congresul american şi prima femeie de culoare care reprezintă Minnesota. S-a remarcat drept un critic al Israelului.

