Cod galben de vânt şi ploi în 2 judeţe, după duminică dimineaţă. La munte sunt anunţate ninsori
ANM a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineața în județele Gorj și Mehedinți, precum și o informare de vânt și precipitații mixte, ce vizează arii mai extinse.
Conform prognozei de specialitate, în intervalul 7 noiembrie, ora 10:00 - 9 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60 - 80 de litri/mp.
De asemenea, în aceeași perioadă, va fi valabilă o informare de vreme rea în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, zone în care va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25 - 30 de litri/mp, izolat de peste 40 - 50 de litri/mp.
Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 - 80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 - 60 km/h.
În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰