Cod galben de vânt şi ploi în 2 judeţe, după duminică dimineaţă. La munte sunt anunţate ninsori

ANM a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineața în județele Gorj și Mehedinți, precum și o informare de vânt și precipitații mixte, ce vizează arii mai extinse.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 7 noiembrie, ora 10:00 - 9 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60 - 80 de litri/mp.

De asemenea, în aceeași perioadă, va fi valabilă o informare de vreme rea în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, zone în care va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25 - 30 de litri/mp, izolat de peste 40 - 50 de litri/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 - 80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 - 60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

