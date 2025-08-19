Un cod roşu de ploi a fost emis pentru judeţele Mehedinţi şi Gorj în această dimineaţă. Pompierii au fost solicitați să intervină la Vama Porțile de Fier I unde mașinile au rămas blocate din cauza acumulării de apă.

Avertizarea de cod roşu a fost valabilă timp de două ore în această dimineaţă. Şase localităţi din judeţul Gorj şi două localităţi din judeţul Mehedinţi au fost afectate. În aceste zone s-au acumulat cantităţi de apă de 70 de litri pe metru pătrat. În urma precipaţiilor, vama Porţile de Fier 1 a fost inundată.

Cum va fi vreme în următoarele 4 săptămâni

Pompierii au fost solicitaţi să intervină acolo unde mai multe maşini au rămas blocate. De asemenea, şi câteva gospodării au fost inundate fiind înregistrate pagube semnificative. Astăzi, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 18 şi 25 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, ultimele săptămâni din luna august vor fi caracterizate prin temperaturi mai mici decât cele obişnuite. În prima jumătate a lunii septembrie vom avea parte de temperaturi mai ridicate.

