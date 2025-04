Video Comic Con 2025. Bucureştiul, capitala unui univers fantastic: cele mai inspirate costume de cosplay

Weekendul acesta, Bucureştiul este capitala unui univers fantastic. Pasionaţii benzilor desenate, filmelor şi jocurilor pe calculator s-au costumat în personajele favorite la Comic Con, cel mai mare festival din Europa Centrală și de Est. Gamerii au testat cele mai noi variante de jocuri şi s-au bucurat de zone interactive din universul Star Wars, Marvel sau Last of Us.