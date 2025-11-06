Comunicat privind controlul OGC-urilor

Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 – 2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

Cu acest prilej, între altele, vor fi verificate următoarele: respectarea legislaţiei în activitatea organelor de conducere şi control ale organismului de gestiune colectivă, mandatele şi repertoriul gestionat, activitatea de colectare, activitatea de repartiţie, îndeplinirea obligaţiilor de transparenţă, costurile organismului de gestiune colectivă, activitatea de elaborare a metodologiilor conform prevederilor legale.

Pe parcursul controlului, vor fi avute în vedere și sesizările punctuale, făcute la ORDA, cu privire la activitatea desfăşurată de organismele de gestiune colectivă în perioada controlată. În acest sens, orice reclamație sau sesizare poate fi depusă prin accesarea portalului eORDA (https://portal.orda.ro) sau pe e-mail la adresa [email protected].

Cele 15 organisme de gestiune colectivă controlate sunt: ADPFR, AGDE, AOTO, ARAIEX, COPYRO, CREDIDAM, DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, PERGAM, SOPFIA, UCMR ADA, UNART, UPFAR-ARGOA, UPFR, VISARTA.

