Fir întins în judeţul Mureş! Cele mai bune echipe de pescuit din ţară s-au adunat la Iernut ca să captureze cel mai mare somn. Concursul se desfăşoară pe cursul râului Mureş, pe o zonă de aproximativ 30 de kilometri şi este primul de acest gen organizat pe o apă sălbatică, în ţara noastră. Competiţia a început pe 18 septembrie şi se va încheia astăzi. Cei mai pricepuţi pescari vor fi recompensaţi cu vouchere cadou.

Cu firul pregătit şi momeală aleasă, zeci de pescari pasionaţi s-au întrecut să prindă cel mai mare somn.

"În acest an s-au înscris bineînţeles numărul maxim de echipe, 35 de echipe. Au venit din 5 judeţe, 6 judeţe din ţară, sunt peste 110 pescari prezenţi", a declarat Alexandru Cernea, director AJVPS Mureş.

Trei zile și trei nopți de răbdare și pasiune

Înarmaţi cu multă răbdare şi pasiunea la purtător, timp de 3 zile şi 3 nopţi, concurenţii s-au bucurat de hobby-ul preferat, în spirit competiţional.

"Cel mai mare somn prins pe râul Mureş de echipa noastră a fost de 44 de kilograme. În acelaşi loc unde suntem acum", a povestit un participant.

"Pasiunea de la 5 ani, am fost cu tatăl meu, el m-a învăţat să pescuiesc şi de atunci, când se poate, suntem la pescuit", a spus un alt bărbat prezent la concurs.

Capturi de zeci de kilograme pe Mureș

Iar după ce somnul a fost prins, urmează pasul decisiv - cântărirea capturii.

"Este o regulă că odată ce sunt capturaţi, se înregistrează în clasament, se cântăresc şi automat sunt eliberaţi în habitatul natural", a mai precizat director AJVPS Mureş.

"Dimineaţă la ora 7, am plecat, am măsurat capturile din noaptea precedentă. Până acum s-au cântărit două capturi. Capturile au fost destul de frumuşele, unul în jur de 8-9 kilograme şi ăsta 12,5 kilograme", a informat un potenţial câştigător al concursului de pescuit din Mureş.

Astăzi concursul va ajunge la final, însă organizatorii îşi doresc să facă din competiţie o tradiţie.

