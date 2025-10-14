Antena Meniu Search
Bărbatul care a câştigat concursul pentru cel mai mare dovleac: 1.000 kg

Un inginer californian și pasionat de grădinărit a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor din nordul Californiei, după ce a cultivat un dovleac uriaș, care cântărea 1.064 kilograme.

Brandon Dawson, din Santa Rosa, California, a obținut victoria luni la cea de-a 52-a ediție a Campionatului Mondial de Cântărire a Dovlecilor, desfășurată în Half Moon Bay, la sud de San Francisco, potrivit AP.

Dawson, inginer de producție la producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, a spus că cultivă dovleci uriași de cinci ani. Abilitățile de precizie dobândite la locul de muncă l-au ajutat să obțină udarea și lumina soarelui potrivite pentru a ajuta dovleacul să crească, a spus el.

El a spus că îi place să-și implice copiii în acest proces.

"Ne place să petrecem timp în grădină și să privim cum crește planta", a spus Dawson despre fiul său de 2 ani și fiica sa de 4 ani.

Campionul a câștigat un premiu de 20.000 de dolari pentru că a cultivat cel mai mare dovleac.

