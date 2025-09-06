Conducerea celei mai mari şcoli din Bucureşti a demisionat cu două zile înainte de începerea cursurilor

Conducerea celei mai mari şcoli din Capitală, Şcoala Gimnazială nr. 195 "Hambrug" din Sectorul 3, şi-a dat demisia în bloc, cu doar două zile înaite de începerea cursurilor, programată pentru 8 septembrie. Peste 230 de părinţi ai elevilor de clasa a III-a care au depus sesizări şi au anunţat că vor merge în instanţă, acuzând că elevii lor sunt obligaţi să înveţe într-un sistem "haotic, abuziv şi ilegal", scrie Edupedu.ro.

Pe 5 septembrie, cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, părinții au fost informați despre un "program provizoriu, haotic și ilegal", care maschează un învățământ în trei schimburi. Printre măsurile contestate: aproape 230 de elevi de clasa a III-a, cu vârste de 8-9 ani, ar urma să învețe în intervalul 11:20-14:00, scrie Edupedu.ro.

"Cine îi duce și cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile? Cine răspunde pentru siguranța lor?", întreabă părinții, care acuză și presiuni asupra celor ce au reclamat situația. În lipsa unei soluții, 230 de familii au decis să acționeze școala în instanță, contestând decizia Consiliului de Administrație.

Părinţii au remarcat că în timp ce şcoala a intrat într-un proces amplu de renovare şi extindere, organizarea procesului de învăţământ pentru cei aproximativ 2.000 de elevi a fost lăsată pe ultima sută de metri. Astfel, au rămas la dispoziţie doar două corupuri active şi containere "amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase", se arată în documentul tansmis Edupedu.ro.

Caz similar la Şcoala nr. 280 din Rahova

Probleme similare se înregistrează și la Școala nr. 280 din Rahova, unde 1.600 de elevi vor învăța în două schimburi cu program decalat. Directoarea recunoaște că unitatea are 65 de clase și doar 29 de săli, iar promisiunea Primăriei de a adăuga încă cinci spații de curs s-ar putea concretiza abia peste trei luni.

Ministrul Educației a avertizat în martie că, din anul școlar 2025-2026, învățământul în trei schimburi devine ilegal, subliniind că inspectoratele și autoritățile locale trebuie să găsească urgent soluții pentru ca elevii să învețe în condiții normale.

