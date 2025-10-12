România introduce de azi controlul electronic la frontierele externe Schengen. Sistemul va înlocui, progresiv, ștampilarea documentelor de călătorie pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene care vor să intre la noi în ţară.

"Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când", a precizat Comisia Europeană vineri. La sfârşitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ştampilarea paşapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului "Frontiere inteligente" al UE, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie şi a soluţiilor inovatoare.

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depăşit durata de şedere autorizată, precum şi cazurile de fraudă în acte şi de fraudă de identitate, subliniază executivul european, şi "va contribui astfel la prevenirea migraţiei ilegale şi la protejarea securităţii cetăţenilor europeni".

Punerea în aplicare a sistemului, în discuţie de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autorităţile de frontieră, sectorul transporturilor şi călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

Dispozitivul suscită însă reticenţa unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca "haos" în oraşul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă şi sosesc trenurile Eurostar.

Autorităţile britanice au avertizat deja cetăţenii lor că vor fi necesare "câteva minute" de aşteptare suplimentare pentru ca "fiecare pasager" să treacă frontierele. Executivul european asigură că prin campaniile de informare şi acţiunile de sensibilizare va facilita implementarea sa, care se va desfăşura pe o perioadă de şase luni.

29 de ţări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, şi toate statele membre ale spaţiului Schengen, cu excepţia Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei şi Elveţiei.

