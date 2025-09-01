Un băiat de 11 ani din Sălaj, bolnav de epilepsie, este dispărut de 3 zile şi 2 nopţi. Zeci de poliţişti şi jandarmi îl caută fără încetare de atunci, ajutaţi de câini de urmă. Inclusiv un elicopter dă târcoale zonei în care a fost văzut băiatul ultima dată. Copilul ia tratament de trei ori pe zi, iar părinţii sunt disperaţi. Oamenii cred că băiatul lor a fost furat.

De trei zile, o armată de oameni îl caută pe Mădălin. Băiatul de 11 ani a dispărut sâmbătă din curtea casei şi de atunci parcă a intrat în pământ.

"A fost în curte, s-a jucat pe aici şi când a ieşit, eu nu l-am văzut. Eram în casă, îl schimbam pe celălalt", spune Irina Rostaş, mama lui Mădălin.

Operaţiunea e una dramatică. Copilul are epilepsie şi ia tratament de trei ori pe zi. O criză se poate instala în orice moment. Misiunea celor care au pornit pe urmele lui e îngreunată şi de vreme. În ultimele două zile a plouat mult, iar în zonă sunt şi animale sălbatice.

"L-a căutat prin apropiere, nu a găsit nimic. Nu cred că putea să ajungă departe pe jos", spune Irina Rostaş, mama lui Mădălin.

Echipele formate din jandarmi şi poliţişti au scotocit mai multe zone împădurite. Au cercetat şi curţile oamenilor, dar şi casele părăsite. Au fost aduşi câini de urmă, drone şi un elicopter cu cameră de termoviziune.

Satul din care a dispărut copilul nu este supravegheat video, iar până acum autorităţile nu au nici măcar un indiciu cu privire la direcţia în care ar fi putut o lua după ce a ieşit din curte. Nu este exclusă nicio variantă şi tocmai de aceea poliţiştii au izolat curtea familie pentru a limita accesul persoanelor străine.

Familia este disperată

Mai au trei copii, iar Mădălin era cel mai mare. Tatăl lui spune că băiatul ştia bine zona şi nu-şi explică unde a dispărut.

Cosmin Rostaş, tatăl lui Mădălin: Nimic! Nicăieri! Nu se află unde Dumenzeu poate fi.

Reporter: Ce credeţi că s-a putut întâmpla?

Cosmin Rostaş, tatăl lui Mădălin: L-a furat cineva, altceva nu s-a putut întâmpla. S-a căutat cu toate drăciile astea şi nimic! Nici urmă!

Mădălin are un metru şi 20 de centimetri, aproximativ 40 de kilograme, ochi căprui şi păr şaten. În momentul dispariţiei purta un tricou alb, pantaloni albaştri şi papuci. Cine are informaţii legate de copil este îndemnat să sune la 112.

