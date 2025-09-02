Copil de un an şi jumătate, electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat.
Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului.
”Se pare că (băieţelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.
Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconştient.
