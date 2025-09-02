Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copil de un an şi jumătate, electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză

Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 21:23
Ambulanţă Copil de un an şi jumătate, electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză - Shutterstock

Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat.

Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului.

”Se pare că (băieţelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Articolul continuă după reclamă

Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconştient.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil valsui electrocutat
Înapoi la Homepage
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: &#8220;Ruşine pentru numele Hagi&#8221;
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent?
Observator » Evenimente » Copil de un an şi jumătate, electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză