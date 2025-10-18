Bucureștiul devine, din nou, Capitala modei! La cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, podiumurile se transformă în scene de artă și bun gust. Designeri de top din România și din străinătate, școli de modă și influenceri celebri aduc în prim-plan noile tendințe. Se poată materiale aparent simple, dar cu detalii spectaculoase: mătase fină, piele și lână, îmbogățite cu broderii delicate și șiraguri care strălucesc în lumina reflectoarelor.

Eleganța prinde o nouă formă chiar în inima Capitalei! Bucharest Fashion Week nu înseamnă doar podiumuri extravagante și ropote de aplauze, ci și o explozie de idei inovatoare.

"Se poartă, în sfârşit, foarte multă autenticitate. M-am bucurat atât de mult să văd oameni de vârste diferite, care-şi poartă personalitatea. Am văzut oameni care sunt mult mai atenţi la detalii, la calitate", a explicat Eniko Szanto, stilist.

Colecţii fluide, texturi preţioase şi forme sculpturale

"Fiecare colecție este diferită. Am încercat să fie totul flowy, să avem foarte multă mătase, să curgă tot. Dar în acelaşi timp avem şi formele noapte specifice şi structurate, unde aţi putut vedea costumele noastre caracteristice", a spus şi Andreea Mia, designer.

Anul acesta, organizatorii vor să transforme Bucureștiul într-un adevărat hub al creativității regionale, unde moda se întâlnește cu educația, sustenabilitatea și arta, în zeci de expoziții, conferințe și experiențe nemaiîntâlnite.

"Moda nu înseamnă doar haine minunate, accesorii, înseamnă că ea este un barometru, în ciuda vremurile pe care le traversăm", a precizat Roxana Voloseniuc, organizatoare Bucharest Fashion Week.

Corsetul revine în forţă, dar reinterpretat modern

Dar adevăratul spectacol nu s-a oprit pe podium pentru că privirile s-au întors adesea şi spre public, acolo unde invitaţii au defilat, la rândul lor, în ţinute îndrăzneţe.

"Un element repetitiv este introducerea corsetului în structuri bazice. Tot timpul elementele acestea de control al volumului, ne permit până la urmă şi exagerările mai vizibile", a subliniat Alin Galatescu, critic de modă.

"Îmi place să mă joc, dar aceasta e joaca mea. Adică, le fac să fie poate uneori vizibile, dar nu într-un mod extrem de serios", a declarat şi Delia Matache, prezentă la Bucharest Fashion Week.

Bucharest Fashion Week vrea să arate lumii că România este un creator de tendinţe.

