Mai sunt 65 de zile până la Crăciun, iar pentru hotelieri, asta înseamnă pregătirea pachetelor turistice pentru sărbători. Doritorii sunt deja cu ochii pe cele mai bune oferte, care includ, ca în fiecare an, cine festive, focuri de artificii, dar şi momente de relaxare la spa.

Hotelierii au pregătit oferte de nerefuzat pentru cei care vor să petreacă Crăciunul la malul mării. Pachetele din acest an includ mic dejun, prânz, cină festivă, dar şi muzică bună.

"Pentru Crăciunul acesta, locul în cameră dublă a fost de 638 de lei pentru un adult. Se poate rezerva pentru minim 3 sau 4 nopţi", spune Mihaela Clima, şef recepţie hotel Eforie Nord.

Pregătirile sunt în toi şi pentru Revelion. Pentru trei nopţi de cazare all inclusive tarifele pornesc de la 6.900 de lei pentru 2 adulţi.

"Pentru pachetul de Revelion am pregătit un sejur format din 3 nopţi de cazare, cu mic dejun şi cină, vom avea petrecerea specială în seara de Revelion. În cadrul centrului nostru SPA am pregătit masaje de relaxare şi accesul la piscina interioară astfel încât programul de sărbători să fie plin cu activităţi de relaxare, dar şi distracţie", a declarat Cristina Calispera, manager hotel 4 stele Mamaia.

Vacanţă de Crăciun şi Revelion în Bucovina

Rezervările au început să curgă şi în pensiunile şi hotelurile din Bucovina.

"Pachetul de Crăciun va fi 23-26 decembrie cu 3 nopţi de cazare. Pentru Crăciun, 550 de RON pe zi de persoană, iar de Revelion va fi 730 de RON pe zi de persoană. Cină, bufet tradiţional şi mic dejun. Avem zona SPA, muzica live, obiceiuri, tradiţii", arată Raluca Florea, reprezentant pensiune.

Turiştii se vor bucura, în plus, şi de tradiţiile din zonă. "Opţional este şi tăierea porcului, facem pomana porcului. Încercăm să oferim cât mai multe servicii tradiţionale specifice locului nostru, cu colindători, urători. La noi încă se respectă", spune Angela Acatrinei, proprietar pensiune.

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, gradul de ocupare în pensiunile din Bucovina este de 50%.

