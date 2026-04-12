E prima zi de Paşte pentru creştinii ortodocşi. Iar în multe zone din ţară, tradiţiile sunt încă respectate ca la carte. Înainte să se aşeze la masă, credincioşii participă la "A doua Înviere", aşa cum e numită slujba de astăzi.

Sunt zeci de familii care au venit în prima zi de Paște la Catedrala Patriarhală. Este o zi de mare sărbătoare, este prima zi de Paște, o zi în care credincioșii retrăiesc bucuria Învierii într-o slujbă cu totul și cu totul aparte.

Slujba de astăzi este cunoscută drept a doua Înviere și aduce în prim-plan citirea Evangheliei în mai multe limbi, ca simbol al răspândirii credinței în întreaga lume. Atmosfera este una de liniște și reculegere, dar și de bucurie. Oamenii au venit cu familiile, cu coșurile sfințite și își spun "Hristos a Înviat", salut care definește această zi.

Pentru mulți, participarea la această slujbă este o tradiție păstrată în familie, un moment în care comunitatea se adună din nou după noaptea de Înviere pentru a celebra cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Slujba va continua în orele următoare, iar credincioșii vor rămâne aici pentru a se ruga și pentru a petrece această zi în liniște și speranță.

Marko Pavlovici

